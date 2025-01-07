Beşiktaş'ın en favori adayı belli oldu! Listede teknik direktörlük için 7 isim

07 Ocak 2025 11:02 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 11:14

Beşiktaş'ın yeni yönetimi Sergen Yalçın ile görüşmelerin olumsuz sonuçlanması sonrası teknik direktör arayışında alternatif isimlere yöneldi. Siyah-beyazlı kulübün 7 kişilik listesi belli oldu. İşte detaylar...

Bu sezon da ligde ve Avrupa’da kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Siyah beyazlı kulübün yeni başkanı Serdal Adalı, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmek için görüşme yaptı ancak olumsuz sonuçlandı.

Adalı, "Sergen Yalçın ile her konuda konuştuk. Hiçbir maddi beklentisi olmadı. Sadece ailevi sorunlar yüzünden çalışamayacağını belirtti. Biz de saygı gösterdik" dedi. Siyah-beyazlı takımın bu gelişme üzerine alternatif isimlerle masaya oturacağı öğrenilirken, 5 kişilik liste de ortaya çıktı.

LİSTEDE 7 TEKNİK DİREKTÖR ADAYI

Kartal'ın listesinde İbrahim Üzülmez, Ertuğrul Sağlam, Slaven Bilic, Razvan Lucescu ve Niko Kovac'ın olduğu öne sürüldü. Siyah-beyazlı yönetim önümüzdeki hafta teknik direktör konusunu çözmek istiyor. Serdal Adalı’nın yeni sezonda takımın başında yine Sergen Yalçın’ı görmek istediği öne sürülüyor. Adalı'nın bu sebeple sezon sonuna kadar İbrahim Üzülmez ve ya Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına geçirmek istediği iddia edildi. Üzülmez son olarak Pendikspor'u çalıştırırken, Sağlam ise Kocaelispor'un başında görev yapmıştı. İki isim de geçen sezondan beri takım çalıştırmıyor.

Yabancı teknik adam listesinde Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic bulunuyor. Son olarak Al-Fateh'i çalıştıran Hırvat Teknik Adam, ağustos ayında görevinden ayrılmıştı. Yine Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Lucescu'nun oğlu olan Razvan Lucescu da listede yer alıyor. Ancak Razvan'ın Yunanistan'da mutlu olduğu ve ayrılmayı düşünmediği öne sürüldü.

EN FAVORİ ADAY

Listedeki son isim ise Niko Kovac olarak göze çarpıyor. Son olarak Wolfsburg'u çalıştıran genç teknik adam şu an boşta. Edin Terzic ve Tayfun Korkut gibi isimler de listede yer alıyor.

Beşiktaş'ta en favori teknik direktörün bir dönem yine takımı çalıştıran Slaven Bilic olduğu iddia ediliyor. Siyah- beyazlıların başında 89 maçta 47 galibiyet 21 beraberlik ve 21 mağlubiyet alan Bilic'in yeniden Beşiktaş'a dönmeye hazır olduğu kaydedildi.