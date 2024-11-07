Beşiktaş'ın eski futbolcusu Adem Ljajic basketbolcu oldu! Novi Pazar ile maçlara çıkacak
Ülkemizde bir sıra Beşiktaş forması da giyen Sırp orta saha Adem Ljajic, takımı Novi Pazar'da basketbol maçlarına da çıkma kararı aldı. 33 yaşındaki Sırp oyuncu, hem basketbol takımında hem de futbol takımında forma giyecek.
Sırbistan Ligi ekiplerinden Novi Pazar, orta saha oyuncusu Adem Ljajic'in basketbol takımıyla da sahaya çıkacağını duyurdu.
Futbol takımında oynayan Ljajic, ayrıca Novi Pazar Basketbol Takımı ile de anlaşma sağladı.
Ülkemizde Beşitaş formasını da terleten 33 yaşındaki Sırp sporcu, hem futbol hem de basketbol takımlarında forma giymeye hazırlanıyor.
ADEM LJAJİC'İN SON SEZON PERFORMANSI
Tecrübeli orta saha, Novi Pazar kulübünde bu sezon 14 maça çıkarken 5 gol atıp 6 asistlik performansa imza attı.
Adem Ljajic, Süper Lig'de 2018-22 yılları arasında Beşiktaş ve 2022-23 sezonunda Fatih Karagümrük formaları giymişti.