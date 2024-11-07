Beşiktaş'ın eski futbolcusu Adem Ljajic basketbolcu oldu! Novi Pazar ile maçlara çıkacak

07 Kasım 2024 20:30 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 20:32

Ülkemizde bir sıra Beşiktaş forması da giyen Sırp orta saha Adem Ljajic, takımı Novi Pazar'da basketbol maçlarına da çıkma kararı aldı. 33 yaşındaki Sırp oyuncu, hem basketbol takımında hem de futbol takımında forma giyecek.