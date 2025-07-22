Beşiktaş'ın genç yıldızına büyük talip! İtalyan ekip yönetimle temasa geçti

Beşiktaş’ın altyapısından yetişen ve performansıyla dikkat çeken genç yetenek, Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Özellikle İtalya Serie A ekibi Cagliari’nin Kılıçsoy’u kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

SEMİH KILIÇSOY İTALYA YOLCUSU!

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Cagliari yönetimi, Beşiktaş yönetimiyle resmi temasa geçti. Transfer görüşmelerinin henüz ilk aşamada olduğu ve tarafların, Semih'in potansiyeli üzerine yoğunlaştığı belirtildi.

Siyah-beyazlı yönetim, genç oyuncunun transferi konusunda temkinli davranıyor. Kulübün, oyuncunun gelişimini desteklerken aynı zamanda maddi anlamda da en iyi anlaşmayı hedeflediği ifade edildi.

Henüz genç yaşına rağmen sahadaki etkili oyunuyla adından söz ettiren Kılıçsoy, Beşiktaş’ın gelecek planlarında önemli bir yer tutuyor. Ancak Avrupa’dan gelen cazip teklifler, oyuncunun kariyer yolunu değiştirebilir.

Semih Kılıçsoy’un yeni dönemde hangi takımda forma giyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.