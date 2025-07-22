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 | Emir Yücel

Beşiktaş'ın genç yıldızına büyük talip! İtalyan ekip yönetimle temasa geçti

Beşiktaş'ın altyapısında yetişen genç yetenek Semih Kılıçsoy için yurt dışından transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Kılıçsoy için son teklif Serie A ekibi Cagliari'den geldi.

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Beşiktaş'ın genç yıldızına büyük talip! İtalyan ekip yönetimle temasa geçti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 09:26

’ın altyapısından yetişen ve performansıyla dikkat çeken , Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Özellikle ekibi ’nin Kılıçsoy’u kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın genç yıldızına büyük talip! İtalyan ekip yönetimle temasa geçti

SEMİH KILIÇSOY İTALYA YOLCUSU!

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Cagliari yönetimi, Beşiktaş yönetimiyle resmi temasa geçti. görüşmelerinin henüz ilk aşamada olduğu ve tarafların, Semih'in potansiyeli üzerine yoğunlaştığı belirtildi.

Beşiktaş'ın genç yıldızına büyük talip! İtalyan ekip yönetimle temasa geçti

Siyah-beyazlı yönetim, genç oyuncunun transferi konusunda temkinli davranıyor. Kulübün, oyuncunun gelişimini desteklerken aynı zamanda maddi anlamda da en iyi anlaşmayı hedeflediği ifade edildi.

Beşiktaş'ın genç yıldızına büyük talip! İtalyan ekip yönetimle temasa geçti

Henüz genç yaşına rağmen sahadaki etkili oyunuyla adından söz ettiren Kılıçsoy, Beşiktaş’ın gelecek planlarında önemli bir yer tutuyor. Ancak Avrupa’dan gelen cazip teklifler, oyuncunun kariyer yolunu değiştirebilir.

Beşiktaş'ın genç yıldızına büyük talip! İtalyan ekip yönetimle temasa geçti

’un yeni dönemde hangi takımda forma giyeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.

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ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#avrupa kulüpleri
#cagliari
#Semih Kılıçsoy
#İtalya Serie A
#Genç Yetenek
#Spor
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