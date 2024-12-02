Beşiktaş'ın Hatayspor maç kadrosu açıklandı! 4 futbolcu kadroda yer almadı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Aralık 2024 00:26 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 00:28
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçının kadrosunu açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Hatayspor deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı.
Sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai, Gabriel Paulista, Ernest Muçi ve Necip Uysal, Hatayspor maçı kafilesinde yer almadı.
Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler yer aldı:
Kaynak: tgrthaber.com