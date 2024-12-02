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Beşiktaş'ın Hatayspor maç kadrosu açıklandı! 4 futbolcu kadroda yer almadı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
02 Aralık 2024 00:26 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 00:28
Beşiktaş&#039;ın Hatayspor maç kadrosu açıklandı! 4 futbolcu kadroda yer almadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçının kadrosunu açıkladı.

TrendyolSüper Lig​'in 14. hafta maçında Hatayspor​ deplasmanına çıkacak olan Beşiktaş​, karşılaşmanın kamp kadrosunu açıkladı.

Sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai, Gabriel Paulista, Ernest Muçi ve Necip Uysal, Hatayspor maçı kafilesinde yer almadı.

Beşiktaş'ın kadrosunda şu isimler yer aldı:

Beşiktaş'ın Hatayspor maç kadrosu açıklandı! 4 futbolcu kadroda yer almadı - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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