Beşiktaş'ın yeni transferi gündem oldu! Tepkiler arttı, dayanamayıp kapattı!

Yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla girmek ve UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak isteyen Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk mağlubiyetiyle ağır bir yara aldı. Eleştirilen odağı olan yönetim ve teknik heyetin yanı sıra birçok futbolcu da taraftarların tepkisine maruz kalmıştı.

OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI

Milot Rashica oyundan çıkarken taraftarların ıslıklarına maruz kalırken, yeni transferlerin de görücüye çıktığı maçta David Jurasek eleştiri almıştı.

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Shakhtar'ın kanat akınlarına karşı güçlük çeken Çek futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların tepkilerinin maç sonunda da devam etmesinin ardından Instagram hesabını kapattı. Beşiktaş'a Benfica'dan kiralık olarak katılan 24 yaşındaki sol bekin bu hareketi kısa süre içinde gündeme oturdu.

GENÇ YETENEKTEN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Keny Arroyo, Instagram hesabında siyah-beyazlı takımla ilgili bulunan tüm fotoğrafları kaldırdı. Instagram hikayesinden paylaşımlarına devam eden genç futbolcu, "Belki yarın hayatımız değişir" sözünü paylaştı.