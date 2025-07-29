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 | Efe Demir

Beşiktaş'ın yeni transferi gündem oldu! Tepkiler arttı, dayanamayıp kapattı!

Geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'i ağırlayan Beşiktaş, rakibine 4-2 mağlup olmuştu. Ağır mağlubiyetten sonra teknik direktörün yanı sıra bir çok futbolcu eleştirilerin odağı haline geldi. Beşiktaş'ın yeni transferi, gelen eleştiriler sonrası Instagram hesabını kapattı. İşte o isim...

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Beşiktaş'ın yeni transferi gündem oldu! Tepkiler arttı, dayanamayıp kapattı!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 09:14

Yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla girmek ve UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak isteyen Siyah-beyazlılar, mağlubiyetiyle ağır bir yara aldı. Eleştirilen odağı olan yönetim ve teknik heyetin yanı sıra birçok futbolcu da taraftarların tepkisine maruz kalmıştı.

Beşiktaş'ın yeni transferi gündem oldu! Tepkiler arttı, dayanamayıp kapattı!

OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANDI

Milot oyundan çıkarken taraftarların ıslıklarına maruz kalırken, yeni transferlerin de görücüye çıktığı maçta David Jurasek eleştiri almıştı.

Beşiktaş'ın yeni transferi gündem oldu! Tepkiler arttı, dayanamayıp kapattı!

INSTAGRAM HESABINI KAPATTI

Shakhtar'ın kanat akınlarına karşı güçlük çeken Çek futbolcu, siyah-beyazlı taraftarların tepkilerinin maç sonunda da devam etmesinin ardından Instagram hesabını kapattı. 'a Benfica'dan kiralık olarak katılan 24 yaşındaki sol bekin bu hareketi kısa süre içinde gündeme oturdu.

Beşiktaş'ın yeni transferi gündem oldu! Tepkiler arttı, dayanamayıp kapattı!

GENÇ YETENEKTEN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Keny Arroyo, Instagram hesabında siyah-beyazlı takımla ilgili bulunan tüm fotoğrafları kaldırdı. Instagram hikayesinden paylaşımlarına devam eden genç futbolcu, "Belki yarın hayatımız değişir" sözünü paylaştı.

Beşiktaş'ın yeni transferi gündem oldu! Tepkiler arttı, dayanamayıp kapattı!

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ETİKETLER
#beşiktaş
#rashica
#shakhtar donetsk
#Jurasek
#Taraftar Tepkisi
#Spor
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