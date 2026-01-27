Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
Avatar
Editor
 Murat Makas

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu 19 yaşındaki futbolcu Yasin Özcan, İstanbul'a iniş yaptı.

KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 22:30
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 22:43

Beşiktaş transferde hareketli saatler yaşıyor. Golcü Tammy Abraham Aston Villa'ya transfer oldu. Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu 19 yaşındaki futbolcu Yasin Özcan, İstanbul'a geldi. Belçika'nın başkenti Brüksel'den tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen genç futbolcuyu kulüp personeli karşıladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

YASİN ÖZCAN'DAN AÇIKLAMA

Beşiktaş'a geldiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Yasin Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Takım için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Avrupa'ya gittim, tecrübe ettim ve şimdi geri dönüyorum. Öğrendiğim şeyleri en iyi şekilde burada uygulayacağım. Sahada yüzde 100'ümü vereceğim. Sergen Yalçın ile çalışacağım için çok heyecanlıyım. Beşiktaş'ı inşallah hak ettiği yerlere getireceğiz."

Yasin, A Milli Takım'a yeniden seçilmeyi de en büyük hedeflerinden biri olarak açıkladı. Genç milli oyuncu, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

1 KEZ A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ

Kasımpaşa altyapısında yetişen genç futbolcu, 90'ı Süper Lig olmak üzere lacivert-beyazlı formayı 94 kez sırtına geçirdi. Yasin, bu sezon yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Aston Villa'ya transfer olmuştu. Daha sonra Anderlecht'e kiralanan savunma oyuncusu, Belçika ekibinin formasını bu sezon 6 maçta terletti. Yasin Özcan, A Milli Takım formasını ise 1 kez giydi.

Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da

Sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Yasin Özcan'ın siyah-beyazlı ekiple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Beşiktaş, Tammy Abraham transferini KAP'a bildirdi
ETİKETLER
#Spor
#Spor
