Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Eylül 2024 10:40 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:49
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'yu taşıyan uçak, bugün saat 17.50’de İstanbul Havalimanı'nda olacak. Benfica'dan transfer edilen Portekizli futbolcunun 2 veya 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Türkiye'de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katıyor. Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Portekizli futbolcu Joao Mario'yu taşıyan uçak, bugün saat 17.50’de İstanbul Havalimanı'nda olacak.
Portekiz gazetesi Record'un haberine göre; Joao Mario yarın Türkiye'ye gidecek ve Beşiktaş ile 2 veya 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
5 MİLYON EURO BONSERVİS
Haberde iki kulüp arasında anlaşmanın sağlandığı bazı küçük pürüzlerin ise önümüzdeki saatlerde halledileceği belirtildi.
Beşiktaş'ın, Portekizli yıldız için Benfica'ya 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ileri sürüldü.
51 MAÇTA 9 GOL, 4 ASİST
31 yaşındaki futbolcu geçen sezon forma giydiği 51 resmi maçta 9 kez fileleri havalandırırken, 4 kez de asist yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı