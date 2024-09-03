Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun İstanbul'a geliş saati belli oldu

03 Eylül 2024 10:40 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 10:49

Türkiye'de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş bir yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katıyor. Beşiktaş’ın prensip anlaşmasına vardığı Portekizli futbolcu Joao Mario'yu taşıyan uçak, bugün saat 17.50’de İstanbul Havalimanı'nda olacak.

Portekiz gazetesi Record'un haberine göre; Joao Mario yarın Türkiye'ye gidecek ve Beşiktaş ile 2 veya 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

5 MİLYON EURO BONSERVİS

Haberde iki kulüp arasında anlaşmanın sağlandığı bazı küçük pürüzlerin ise önümüzdeki saatlerde halledileceği belirtildi.

Beşiktaş'ın, Portekizli yıldız için Benfica'ya 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ileri sürüldü.

51 MAÇTA 9 GOL, 4 ASİST

31 yaşındaki futbolcu geçen sezon forma giydiği 51 resmi maçta 9 kez fileleri havalandırırken, 4 kez de asist yaptı.