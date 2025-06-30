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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ın yeni transferinden ilk sözler: "Sabırsızlanıyorum"

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'tan teklif aldığı gibi karar verdiğini ifade eden David Jurasek, beklentilerini anlattı.

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Beşiktaş'ın yeni transferinden ilk sözler:
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 23:19
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 23:21

Beşiktaş'ta transfer sezonu David Jurasek ile başlamıştı. Beşiktaş'ın yeni sol bek oyuncusu Jurasek, kulübe dair izlenimlerinden bahsetti.

Beşiktaş'ın yeni transferinden ilk sözler: "Sabırsızlanıyorum"

BEŞİKTAŞ'TA DAVID JURASEK'TEN TRANSFER KRİTİKLERİ

"Beşiktaş büyük bir kulüp. Büyük bir tarihe sahip. Teklif geldiği anda hiç tereddüt etmedim. Vatandaşım Sivok'un burada önemli işler yaptığını biliyorum. Ben hiç yorulmam, maç boyunca koşarım ve sahada yapabileceğimin en iyisini ortaya koyarım. Rafa Silva ve Joao Mario ile Benfica'da yarım sezon oynadım. Alışma sürecinde bana destek olacaklarını umuyorum. Ayrıca taraftarların bazı videolarını izledim ve statta kırılan desibel rekoru hakkında haberler okudum. Bu atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum."

https://x.com/Besiktas/status/1939696052216488444

BEŞİKTAŞTA İKİNCİ TRANSFER GERÇEKLEŞİYOR

David Jurasek transferiyle yeni sezon takviyelerine başlayan Beşiktaş, ikinci isim olarak da Tammy Abraham ile anlaştı.

Sıkça Sorulan Sorular

ABRAHAM TRANSFERİNİN BONSERVİSİ NE KADAR?
Beşiktaş'ın, yıldız golcü için 13-14 milyon Euro civarlarında bir ödeme yapması bekleniyor.
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ETİKETLER
#röportaj
#David Jurasek
#Beşiktaş Transferi
#Spor
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