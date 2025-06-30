Beşiktaş'ın yeni transferinden ilk sözler:

Beşiktaş'ta transfer sezonu David Jurasek ile başlamıştı. Beşiktaş'ın yeni sol bek oyuncusu Jurasek, kulübe dair izlenimlerinden bahsetti.

BEŞİKTAŞ'TA DAVID JURASEK'TEN TRANSFER KRİTİKLERİ

"Beşiktaş büyük bir kulüp. Büyük bir tarihe sahip. Teklif geldiği anda hiç tereddüt etmedim. Vatandaşım Sivok'un burada önemli işler yaptığını biliyorum. Ben hiç yorulmam, maç boyunca koşarım ve sahada yapabileceğimin en iyisini ortaya koyarım. Rafa Silva ve Joao Mario ile Benfica'da yarım sezon oynadım. Alışma sürecinde bana destek olacaklarını umuyorum. Ayrıca taraftarların bazı videolarını izledim ve statta kırılan desibel rekoru hakkında haberler okudum. Bu atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum."

https://x.com/Besiktas/status/1939696052216488444

BEŞİKTAŞTA İKİNCİ TRANSFER GERÇEKLEŞİYOR

David Jurasek transferiyle yeni sezon takviyelerine başlayan Beşiktaş, ikinci isim olarak da Tammy Abraham ile anlaştı.