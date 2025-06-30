Beşiktaş'ın yeni transferinden ilk sözler:

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'tan teklif aldığı gibi karar verdiğini ifade eden David Jurasek, beklentilerini anlattı.
Beşiktaş'ta transfer sezonu David Jurasek ile başlamıştı. Beşiktaş'ın yeni sol bek oyuncusu Jurasek, kulübe dair izlenimlerinden bahsetti.
"Beşiktaş büyük bir kulüp. Büyük bir tarihe sahip. Teklif geldiği anda hiç tereddüt etmedim. Vatandaşım Sivok'un burada önemli işler yaptığını biliyorum. Ben hiç yorulmam, maç boyunca koşarım ve sahada yapabileceğimin en iyisini ortaya koyarım. Rafa Silva ve Joao Mario ile Benfica'da yarım sezon oynadım. Alışma sürecinde bana destek olacaklarını umuyorum. Ayrıca taraftarların bazı videolarını izledim ve statta kırılan desibel rekoru hakkında haberler okudum. Bu atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum."
https://x.com/Besiktas/status/1939696052216488444
David Jurasek transferiyle yeni sezon takviyelerine başlayan Beşiktaş, ikinci isim olarak da Tammy Abraham ile anlaştı.