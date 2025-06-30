Beşiktaş'ta bir yıldız daha kaydı: 10 milyon Euroluk transfer!

Beşiktaş'ta sürpriz bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Beşiktaş'ın 10 milyon Euro bonservisle elden çıkarmak istediği Al Musrati'ye, an itibarıyla birkaç takım talip oldu.

Beşiktaş'ta transfer dönemi oldukça sansasyonel geçiyor. Önemli transferlerle yaza başlayan Beşiktaş, şimdi de 10 milyon Euroluk bir bonservisle Al Musrati'ye veda etmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 10 MİLYON EUROLUK AL MUSRATI TRANSFERİ

Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Al Musrati için transfer bedeli belirlendi! Beşiktaş'tan ayrılması istenen Al Musrati'ye, 10 milyon Euroluk bir mali tablo sunuldu. Halihazırda Beşiktaş'tan gitmek için Serdal Adalı ile de görüşen Al Musrati, uygun bir anlaşmayla birlikte siyah beyazlı camiaya resmen veda edecek. Ayrıca 29 yaşındaki defansif orta saha, Ole Gunnar Solskjaer tarafından da 'gönderilecekler' listesine eklenmişti.

BEŞİKTAŞ'TA AL MUSRATI TRANSFERİ İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

Beşiktaş'a 11 milyon Euro bonservisle gelen ve beklentileri karşılayamayan Al Musrati'ye, an itibarıyla İspanya ve Fransa'dan talipler var ve kulüpler arasında da temaslar başladı. İlave olarak Suudi Arabistan ekiplerinin de gündeminde olan Al Musrati, 10 milyon Euroluk transferiyle birlikte Beşiktaş'ın yatırımının ciddi anlamda geri dönmesini sağlamış olacak.

BEŞİKTAŞ'TA YILDIZ OYUNCU KİRALIK OLARAK GÖNDERİLMİŞTİ

Beşiktaş'ın ara transferde Monaco'ya kiraladığı Al Musrati, performansıyla Fransız ekibini de memnun etmemiş ve Monaco da satın alma opsiyonunu kullanmak istememişti. Son olarak da Libyalı ön libero; Türkiye'de ve Fransa'da olmak üzere bu sezon toplam 36 maça çıkıp, 3 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.