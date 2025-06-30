Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta bir yıldız daha kaydı: 10 milyon Euroluk transfer!

Beşiktaş'ta sürpriz bir transfer gelişmesi daha yaşandı. Beşiktaş'ın 10 milyon Euro bonservisle elden çıkarmak istediği Al Musrati'ye, an itibarıyla birkaç takım talip oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'ta bir yıldız daha kaydı: 10 milyon Euroluk transfer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 22:14
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 22:17

Beşiktaş'ta transfer dönemi oldukça sansasyonel geçiyor. Önemli transferlerle yaza başlayan Beşiktaş, şimdi de 10 milyon Euroluk bir bonservisle Al Musrati'ye veda etmeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA 10 MİLYON EUROLUK AL MUSRATI TRANSFERİ

Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen Al Musrati için transfer bedeli belirlendi! Beşiktaş'tan ayrılması istenen Al Musrati'ye, 10 milyon Euroluk bir mali tablo sunuldu. Halihazırda Beşiktaş'tan gitmek için Serdal Adalı ile de görüşen Al Musrati, uygun bir anlaşmayla birlikte siyah beyazlı camiaya resmen veda edecek. Ayrıca 29 yaşındaki defansif orta saha, Ole Gunnar Solskjaer tarafından da 'gönderilecekler' listesine eklenmişti.

Beşiktaş'ta bir yıldız daha kaydı: 10 milyon Euroluk transfer!

BEŞİKTAŞ'TA AL MUSRATI TRANSFERİ İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

Beşiktaş'a 11 milyon Euro bonservisle gelen ve beklentileri karşılayamayan Al Musrati'ye, an itibarıyla İspanya ve Fransa'dan talipler var ve kulüpler arasında da temaslar başladı. İlave olarak Suudi Arabistan ekiplerinin de gündeminde olan Al Musrati, 10 milyon Euroluk transferiyle birlikte Beşiktaş'ın yatırımının ciddi anlamda geri dönmesini sağlamış olacak.

Beşiktaş'ta bir yıldız daha kaydı: 10 milyon Euroluk transfer!

BEŞİKTAŞ'TA YILDIZ OYUNCU KİRALIK OLARAK GÖNDERİLMİŞTİ

Beşiktaş'ın ara transferde Monaco'ya kiraladığı Al Musrati, performansıyla Fransız ekibini de memnun etmemiş ve Monaco da satın alma opsiyonunu kullanmak istememişti. Son olarak da Libyalı ön libero; Türkiye'de ve Fransa'da olmak üzere bu sezon toplam 36 maça çıkıp, 3 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş'ta bir yıldız daha kaydı: 10 milyon Euroluk transfer!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ AL MUSRATI'Yİ NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Siyah beyazlı takım, Al Musrati'yi Braga'dan kadrosuna katmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta mutlu son: Tammy Abraham İstanbul'a geliyor!
Fenerbahçe eski yıldızını istiyor: Jose Mourinho'dan sürpriz transfer raporu!
ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#fransa
#Monaco
#al-musrati
#al musrati
#Transfer Haberleri
#Beşiktaş Transferleri
#yıldız transferi
#10 Milyon Euro
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.