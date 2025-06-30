Beşiktaş'ta mutlu son: Tammy Abraham İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş'ta Tammy Abraham ile resmen anlaşma sağlandı. İngiliz golcü, Beşiktaş tarafından İstanbul'a davet edildi.

Beşiktaş'ta ikinci transfer için de imza zamanı geldi. Beşiktaş'ın yeni golcü adayı Tammy Abraham'ın, yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ GOLCÜ TAMMY ABRAHAM OLDU

Beşiktaş transferde hareketli günler geçiriyor. An itibarıyla siyah beyazlılar, Jurasek’in ardından forvet transferinde de mutlu sona ulaştı. Esasen ise Beşiktaş'ın, İngiliz yıldız ile 1+3 yıllık anlaşma yapması bekleniyor.

KİRALIK OLARAK GELECEK

Beşiktaş'ın zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacağı Tammy Abraham, geçen sezon 45 maça çıkmış ve 10 gol ile 7 asistlik katkı sağlamıştı.