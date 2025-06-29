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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta yıldız oyuncuya veda: Suudi Arabistan'la transfer görüşmelerine başladı!

Beşiktaş'ta transfer dönemi hızlı başladı. Birkaç futbolcusuna veda eden ve yeni transferler için çalışmalara başlayan Beşiktaş, şimdi de Joao Mario ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş'ta yıldız oyuncuya veda: Suudi Arabistan'la transfer görüşmelerine başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 21:03
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 21:07

Beşiktaş'ta Joao Mario sürprizi yaşanıyor. Beşiktaş'ın transfer olmasına ve kulüpten ayrılmasına olumlu yaklaştığı Joao Mario, an itibarıyla Suudi Arabistan yolunda.

BEŞİKTAŞ'TA JOAO MARIO AYRILIĞI

Beşiktaş'ta Joao Mario ile resmen yollar ayrılıyor. Beşiktaş yönetiminin transfer görüşmeleri yapmasına izin verdiği Joao Mario, menajeri aracılığıyla Suudi Arabistan ekiplerine önerilmişti! Akabindeki süreçte ise Suudi ekiplerinden hızlıca transfer teklifi alan Joao Mario, yine menajeri aracılığıyla tüm opsiyonlarını değerlendirmeye başladı. Esasen ise Portekizli yıldız, herhangi bir kulübe evet demesiyle birlikte Beşiktaş'tan ayrılacak.

Beşiktaş'ta yıldız oyuncuya veda: Suudi Arabistan'la transfer görüşmelerine başladı!

BEŞİKTAŞ'TA JOAO MARIO VE SON SENESİ

Geçtiğimiz sezon başında Beşiktaş'a fırsat transferi olarak katılan Joao Mario, Kartal ile 2027 yazına kadar kontrat imzalamıştı. Şu anda ise sözleşmesi devam eden Joao Mario, yönetim tarafından transfer listesinin başına yazıldı ve gitmek istemesi durumunda kolaylık sağlanacağı bilgisini aldı.

Beşiktaş'ta yıldız oyuncuya veda: Suudi Arabistan'la transfer görüşmelerine başladı!

BEŞİKTAŞ'TA VEDA İÇİN GERİ SAYIMA GEÇİLEN JOAO MARIO'NUN PERFORMANSI

Beşiktaş ile bu sezon 39 mücadelede yer alan ve 2261 dakika süre bulan Joao Mario, 7 gol ile 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ JOAO MARIO'YU NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Beşiktaş, Benfica ile anlaşmış ve yıldız orta sahayı kadrosuna katmıştı.
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#joao mario
#joao mario
#Beşiktaş Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
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