Ciro Immobile imzayı atıyor: Beşiktaş'a tazminatla veda!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile transferi resmen gerçekleşiyor. Beşiktaş ile sözleşme feshi için görüşmeler yapan Ciro Immobile, İtalya basınına göre alacağı parada indirime gitti.

Beşiktaşlı Ciro Immobile, an itibarıyla Bologna ile sözleşme imzalıyor. Beşiktaş ile ayrılık için uzun zamandır görüşmeler yapan Ciro Immobile, fesih bedeli konusunda da anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞLI CIRO IMMOBILE'DEN 1+1 YILLIK İMZA

Geçen sezon başında Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme yapan ve senelik 6 milyon Euro civarında kazanan Ciro Immobile, siyah beyazlılara resmen veda ediyor! Beşiktaş'taki yüksek maaşı ve düşük performansıyla tartışma konusu olan Ciro Immobile, Calciomercato'daki habere göre Bologna ile 1+1 yıllık anlaşma için söz kesti. Ayrıca haberde Ciro Immobile'nin Bologna'dan yıllık 2 milyon Euro kazanacağı ifade edilirken, Beşiktaş'tan ise ayrılmak için 2.5 milyon Euro alacağı duyuruldu.

CIRO IMMOBILE 4 MİLYON EURO İSTİYORDU

Beşiktaş'tan yaklaşık 6 milyon Euro kazanan ve Bologna'nın 2 milyon Euroluk teklifini değerlendirmek isteyen İtalyan golcü, aradaki farkı ise siyah beyazlı yönetime 'kulüpten gitmek' için şart koşmuştu! Akabinde ise Serdal Adalı'nın ekibiyle ciddi bir pazarlık süreci gerçekleştiren Ciro Immobile, 2.5 milyon Euro alarak ayrılmaya razı oldu.