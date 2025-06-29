Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Ciro Immobile imzayı atıyor: Beşiktaş'a tazminatla veda!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile transferi resmen gerçekleşiyor. Beşiktaş ile sözleşme feshi için görüşmeler yapan Ciro Immobile, İtalya basınına göre alacağı parada indirime gitti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ciro Immobile imzayı atıyor: Beşiktaş'a tazminatla veda!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 18:49

Beşiktaşlı Ciro Immobile, an itibarıyla Bologna ile sözleşme imzalıyor. Beşiktaş ile ayrılık için uzun zamandır görüşmeler yapan Ciro Immobile, fesih bedeli konusunda da anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞLI CIRO IMMOBILE'DEN 1+1 YILLIK İMZA

Geçen sezon başında Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme yapan ve senelik 6 milyon Euro civarında kazanan Ciro Immobile, siyah beyazlılara resmen veda ediyor! Beşiktaş'taki yüksek maaşı ve düşük performansıyla tartışma konusu olan Ciro Immobile, Calciomercato'daki habere göre Bologna ile 1+1 yıllık anlaşma için söz kesti. Ayrıca haberde Ciro Immobile'nin Bologna'dan yıllık 2 milyon Euro kazanacağı ifade edilirken, Beşiktaş'tan ise ayrılmak için 2.5 milyon Euro alacağı duyuruldu.

Ciro Immobile imzayı atıyor: Beşiktaş'a tazminatla veda!

CIRO IMMOBILE 4 MİLYON EURO İSTİYORDU

Beşiktaş'tan yaklaşık 6 milyon Euro kazanan ve Bologna'nın 2 milyon Euroluk teklifini değerlendirmek isteyen İtalyan golcü, aradaki farkı ise siyah beyazlı yönetime 'kulüpten gitmek' için şart koşmuştu! Akabinde ise Serdal Adalı'nın ekibiyle ciddi bir pazarlık süreci gerçekleştiren Ciro Immobile, 2.5 milyon Euro alarak ayrılmaya razı oldu.

Ciro Immobile imzayı atıyor: Beşiktaş'a tazminatla veda!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sergen Yalçın geri dönüyor! Çok hızlı gelişen sürpriz temas
Cengiz Ünder'e güle güle: Fenerbahçe'de ayrılık resmiyet kazandı!

Sıkça Sorulan Sorular

CIRO IMMOBILE NEDEN BEŞİKTAŞ'TAN PARA İSTİYOR?
Beşiktaş ile yüksek maliyetli bir sözleşme imzalayan Ciro Immobile, başka takımlardan bu seviyede bir kontrat teklifi alamamış ve çözümü de tazminatla ayrılmakta bulmuştu.
ETİKETLER
#ciro
#ciro immobile
#ciro ımmobile
#ciro
#ciro immobile
#ciro ımmobile
#Beşiktaş Transferleri
#Transfer Haberleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.