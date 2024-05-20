Beşiktaş'ın yıldız futbolcuna kurşun yağdırdılar: Kulüpten ilk açıklama
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 May 2024 14:46 - Güncelleme : 20 May 2024 14:57
Beşiktaş'tan kiralık olarak Marsilya'da forma giyen Jean Onana, saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Beşiktaş'tan açıklama geldi.
Süper Lig devi Beşiktaş'tan kiralık olarak Marsilya'da oynayan Jean Onana, Fransa'da silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar, yıldız futbolcunun arabasına kurşun yağdırdı. Yaşanan korkunç olay sorası Beşiktaş'tan açıklama geldi.
"SALDIRIYI YARA ALMADAN ATLATTI"
Beşiktaş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Devre arası transfer döneminde Fransa’nın Marsilya kulübüne geçici transfer olan Jean Onana’nın hırsızlık girişimi sonrasında silahlı saldırıya uğradığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Saldırıyı yara almadan atlatan Jean Onana’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı