Beşiktaş’ın yıldızından ayrılık kararı: Serdal Adalı 25 milyon Euro bonservis istiyor!

Beşiktaş’ta Serdal Adalı tarafından Gedson Fernandes kritiği yapılıyor. Gedson Fernandes’in bonservisinin yarısına sahip olan Beşiktaş, Serdal Adalı’nın Benfica sürecini çözmesiyle birlikte 25 milyon Euro civarında bir transfer pazarlığına hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ’TA SERDAL ADALI’DAN GEDSON FERNANDES TRANSFERİ İÇİN 25 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Beşiktaş’ta Gedson Fernandes için ayrılık çanları çalmaya başladı. Geçen yaz transferi son anda iptal olan Gedson Fernandes, Beşiktaş ile Benfica arasındaki sözleşmeden dolayı takımda kalmıştı. Bugün gelinen noktadaysa Gedson Fernandes artık net şekilde gitmek isterken, başkan Serdal Adalı’nın da Benfica sürecini çözmesi bekleniyor! Halihazırda Gedson Fernandes için en az 25 milyon Euro bekleyen Serdal Adalı, Benfica ile bonservisin %50’si için 7-8 milyon Euro civarında bir anlaşma yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ VE BENFICA ARASINDA GEDSON FERNANDES PAZARLIĞI

Gedson Fernandes’i transfer ederken bonservisinin %50’sini ödeyen Beşiktaş, yarı yarıya kalan diğer pay için birkaç kez Benfica ile masaya oturmuş ama anlaşma sağlayamamıştı. Başkan Serdal Adalı'nın, yakın zamanda Portekiz temsilcisiyle tekrar görüşmelerde bulunacağı düşünülüyor.

GEDSON FERNANDES VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş ile bu sezon 48 maça çıkan Gedson Fernandes, 11 gol ve 2 asist katkısı yapmıştı. 2027 yazına kadar Beşiktaş ile kontratı olan yetenekli futbolcu, yönetimin izniyle birlikte Türkiye'deki kariyerini sonlandıracak.