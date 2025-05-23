Beşiktaşlı futbolcudan Cristiano Ronaldo'ya davet!

Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'den Cristiano Ronaldo kampanyasına destek geldi. Siyah beyazlı taraftarların Cristiano Ronaldo için başlattığı 'Come to Beşiktaş' paylaşımlarına dahil olan Tayfur Bingöl, 'umarım bu sefer olur' mesajını verdi.

TAYFUR BİNGÖL'DEN CRISTIANO RONALDO İÇİN BEŞİKTAŞ ÇAĞRISI

Tayfur Bingöl; Cristiano Ronaldo'nun Beşiktaş formalı kurgu fotoğrafına yaptığı yorumda, "Geçen sezon çağırmıştım, umarım bu sezon gelir. Come to Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

TAYFUR BİNGÖL'ÜN BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl, Beşiktaş ile 2026 yazına kadar kontrat imzalamıştı.