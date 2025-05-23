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 | Burak Ayaydın

Beşiktaşlı futbolcudan Cristiano Ronaldo'ya davet!

Beşiktaş'ın Eyüpspor'a kiraladığı Tayfur Bingöl, sosyal medyadan Cristiano Ronaldo kampanyasına katıldı. Beşiktaşlı taraftarların 'Come to Beşiktaş' sloganına destek olan Tayfur Bingöl, Cristiano Ronaldo'yu Beşiktaş'a çağırdı.

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Beşiktaşlı futbolcudan Cristiano Ronaldo'ya davet!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 18:20
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 18:20

Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'den Cristiano Ronaldo kampanyasına destek geldi. Siyah beyazlı taraftarların Cristiano Ronaldo için başlattığı 'Come to Beşiktaş' paylaşımlarına dahil olan Tayfur Bingöl, 'umarım bu sefer olur' mesajını verdi.

TAYFUR BİNGÖL'DEN CRISTIANO RONALDO İÇİN BEŞİKTAŞ ÇAĞRISI

Tayfur Bingöl; Cristiano Ronaldo'nun Beşiktaş formalı kurgu fotoğrafına yaptığı yorumda, "Geçen sezon çağırmıştım, umarım bu sezon gelir. Come to Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı futbolcudan Cristiano Ronaldo'ya davet!

TAYFUR BİNGÖL'ÜN BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl, Beşiktaş ile 2026 yazına kadar kontrat imzalamıştı.

Beşiktaşlı futbolcudan Cristiano Ronaldo'ya davet!

Sıkça Sorulan Sorular

BİNGÖL, BEŞİKTAŞ'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Kartal, Tayfur Bingöl için Alanyaspor'a 1 milyon Euro bonservis ödemişti.
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ETİKETLER
#cristiano ronaldo
#tayfur bingöl
#Beşiktaş Transferi
#Transfer Haberleri
#Spor
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