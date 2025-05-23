Beşiktaşlı futbolcudan Cristiano Ronaldo'ya davet!

İstanbul
Beşiktaş'ın Eyüpspor'a kiraladığı Tayfur Bingöl, sosyal medyadan Cristiano Ronaldo kampanyasına katıldı. Beşiktaşlı taraftarların 'Come to Beşiktaş' sloganına destek olan Tayfur Bingöl, Cristiano Ronaldo'yu Beşiktaş'a çağırdı.
Beşiktaşlı Tayfur Bingöl'den Cristiano Ronaldo kampanyasına destek geldi. Siyah beyazlı taraftarların Cristiano Ronaldo için başlattığı 'Come to Beşiktaş' paylaşımlarına dahil olan Tayfur Bingöl, 'umarım bu sefer olur' mesajını verdi.
Tayfur Bingöl; Cristiano Ronaldo'nun Beşiktaş formalı kurgu fotoğrafına yaptığı yorumda, "Geçen sezon çağırmıştım, umarım bu sezon gelir. Come to Beşiktaş." ifadelerini kullandı.
Eyüpspor'da kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl, Beşiktaş ile 2026 yazına kadar kontrat imzalamıştı.