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 | Burak Ayaydın

Beşiktaşlı yıldızı Neymar’ın yerine istiyorlar: Serdal Adalı’nın yatırımları meyve vermeye başladı!

Beşiktaşlı Keny Arroyo, an itibarıyla Neymar’ın yerine Santos’a isteniyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın önemli bir yatırım olarak transfer ettiği Keny Arroyo, Neymar sonrasında Santos için oyuna şekil verecek kişi olarak görülüyor.

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Beşiktaşlı yıldızı Neymar’ın yerine istiyorlar: Serdal Adalı’nın yatırımları meyve vermeye başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.05.2025
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
17.05.2025
saat ikonu 18:04

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın yatırım transferi Keny Arroyo için Santos yeniden devreye girdi. Neymar sonrasında 10 numarayı Keny Arroyo’ya vermek isteyen Santos, genç yetenek için Beşiktaş’a gelmeden önce de yoğun ilgi gösteriyordu.

BEŞİKTAŞLI KENY ARROYO İÇİN NEYMAR SONRASINDA SÜRPRİZ TRANSFER

Neymar ile gelecek yaz döneminde yollarını ayırmaya hazırlanan Santos yönetimi, Beşiktaşlı Keny Arroyo’yu yeni 10 numarası olarak görmek istiyor. Uzun zamandır Keny Arroyo ile ilgilenen Brezilya temsilcisi, Beşiktaş ile uygun bir zeminde buluşmasıyla birlikte transferi bitirmeyi planlıyor.

Beşiktaşlı yıldızı Neymar’ın yerine istiyorlar: Serdal Adalı’nın yatırımları meyve vermeye başladı!

BEŞİKTAŞ BAŞKANI SERDAL ADALI’DAN KENY ARROYO İÇİN 5.7 MİLYON EURO BONSERVİS

Santos’un Beşiktaş’a transferini engelleyemediği Keny Arroyo için başkan Serdal Adalı, yaklaşık olarak 5.7 milyon Euro bonservis ödemişti. Ayrıca oyuncunun %50’lik kısmının hala Independiente’de olduğu anlaşmada, Beşiktaş isterse 3.5 milyon Euro daha ödeyip %30’luk kısma da sahip olabiliyor. Kalan %20 ise transfer bedelinin üzerinden direkt olarak Keny Arroyo’nun eski takımı Independiente’ye gidecek.

Beşiktaşlı yıldızı Neymar’ın yerine istiyorlar: Serdal Adalı’nın yatırımları meyve vermeye başladı!

KENY ARROYO VE BEŞİKTAŞ SÜRECİ

Ara transfer döneminde Beşiktaş’a katılan Keny Arroyo, şu ana kadar siyah beyazlı formayla 9 maça çıktı ve 2 gol katkısı sağladı.

Beşiktaşlı yıldızı Neymar’ın yerine istiyorlar: Serdal Adalı’nın yatırımları meyve vermeye başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

KENY ARROYO İLE BEŞİKTAŞ ARASINDAKİ SÖZLEŞME KAÇ YILLIK?
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, genç yetenek ile 2029 yazına kadar kontrat yapmıştı.
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ETİKETLER
#neymar
#Serdal Adalı
#Santos
#Beşiktaş Transferi
#Keny Arroyo
#Transfer Haberleri
#Spor
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