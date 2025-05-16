Beşiktaş'ta 1.3 milyar TL raporu: KAP'a bildirildi!

İstanbul
Beşiktaş'tan Bankalar Birliği anlaşmasıyla ilgili açıklama geldi. Siyah beyazlı ekip, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na resmi bildiride bulundu.
Beşiktaş'tan 1.3 milyar TL miktarındaki ödeme için duyuru yapıldı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Bankalar Birliği Konsorsiyumu anlaşması kapsamında 1.3 milyar TL değerinde borç kapattı.
Siyah beyazlılar; Ziraat Bankası, Halkbank ve Denizbank'a toplamı 1.278.828.670 TL anapara ve faiz olmak üzere fon kullanım raporu çerçevesinde kredi ödemesi gerçekleştirdi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı takımın mali tablosunu dengelemek için farklı çalışmalar yürüteceklerini açıklamış ve yolun sonunun aydınlık olduğunu ifade etmişti.