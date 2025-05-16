Beşiktaş'ta 1.3 milyar TL raporu: KAP'a bildirildi!

Beşiktaş'tan 1.3 milyar TL miktarındaki ödeme için duyuru yapıldı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Bankalar Birliği Konsorsiyumu anlaşması kapsamında 1.3 milyar TL değerinde borç kapattı.

BEŞİKTAŞ'TA MALİ YAPILANMA İÇİN BÜYÜK ADIM

Siyah beyazlılar; Ziraat Bankası, Halkbank ve Denizbank'a toplamı 1.278.828.670 TL anapara ve faiz olmak üzere fon kullanım raporu çerçevesinde kredi ödemesi gerçekleştirdi.

BEŞİKTAŞ'TA KRİTİK PLANLAMALAR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı takımın mali tablosunu dengelemek için farklı çalışmalar yürüteceklerini açıklamış ve yolun sonunun aydınlık olduğunu ifade etmişti.