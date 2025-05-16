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 | Onur Kaya

Beşiktaş'tan dev transfer! Solskjaer Everton'ın golcüsünü istedi, yönetim temasa geçti

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezon hem zirve yarışında hem de Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmak istiyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ilk olarak forvete takviye istedi. Norveçli hocanın talebi üzerine harekete geçen siyah beyazlı yönetim, İngiliz ekibi Everton'ın 1.94 cm'lik dev santrforu için transfer çalışmalarına başladı.

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Beşiktaş'tan dev transfer! Solskjaer Everton'ın golcüsünü istedi, yönetim temasa geçti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 10:22

Beşiktaş hayal kırıklıklarıyla dolu sezonu Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederek tamamlamak istiyor. Ligde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde 3'üncü sırada bulunan siyah beyazlılar, kalan 3 haftada yerini koruyarak UEFA Avrupa Ligi'ne play-off'lardan katılmayı planlıyor.

Ligin bitiminin yaklaşmasıyla yeni sezon için de çalışmalara başlayan Beşiktaş, transferde elini çabuk tutma çabasında. Kara Kartal, ilk olarak Premier Lig ekiplerinden Everton'ın golcüsünü kadroya katmayı planlıyor.

Beşiktaş'tan dev transfer! Solskjaer Everton'ın golcüsünü istedi, yönetim temasa geçti

SOLSKJAER BETO'YU İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Everton'ın 1.94 cm'lik forveti Beto'nun transfer edilmesini istedi.

Beşiktaş'tan dev transfer! Solskjaer Everton'ın golcüsünü istedi, yönetim temasa geçti

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK TEKLİF

Portekiz basını, Beşiktaş'ın 27 yaşındaki Beto için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan dev transfer! Solskjaer Everton'ın golcüsünü istedi, yönetim temasa geçti

YÖNETİM TEMASLARA BAŞLADI

Everton formasıyla bu sezon çıktığı 32 maçta 10 kez fileleri havalandıran Beto, İngiliz kulübüne 2023 yazında Udinese'den 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

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"TRANSFERİ SÜRPRİZ OLMAZ"

Haberde Ole Gunnar Solskjaer'in talebiyle transfer için düğmeye basan yönetimin, Beto'nun menajerleriyle temas kurduğu belirtildi. "Türkiye'ye transferi sürpriz olmaz" ifadelerinin yer aldığı haberde kısa süre içerisinde gelişmeler yaşanabileceği bildirildi.

Beşiktaş'tan dev transfer! Solskjaer Everton'ın golcüsünü istedi, yönetim temasa geçti

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

1.94 boyundaki Beto, hava toplarındaki etkinliğinin yanı sıra bağlantı oyunundaki becerisiyle de dikkat çekiyor. Kariyerinde 206 resmi maça çıkan Portekizli forvet, 65 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Everton formasıyla ise 69 maçta 15 gol ve 2 asist üretti.

Beşiktaş'tan dev transfer! Solskjaer Everton'ın golcüsünü istedi, yönetim temasa geçti

Güncel bonservis değeri 20 milyon Euro olan Beto'nun Everton ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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