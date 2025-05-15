Beşiktaş'tan Romulo transferi için resmi açıklama geldi!

Beşiktaş, Romulo transferine dair resmi bilgilendirme yaptı. Uzun zamandır Romulo ile ilgilendiği iddia edilen Beşiktaş, an itibarıyla bu haberleri yalanladı.

Beşiktaş'tan Romulo için flaş bir açıklama geldi. Siyah beyazlı ekip, Romulo transferine dair tüm süreci netleştirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN ROMULO İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

"Kulübümüzün profesyonel futbolcu Romulo Cardoso ile ilgilendiği, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Göztepe’nin oyuncunun transferi için kulübümüzden 5.5 milyon avro bonservis ücreti talep ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Romulo Cardoso’nun kulübümüze transferi için herhangi bir girişimde bulunmadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili negatif algı oluşturmak maksadıyla belli aralıklarla yayınlanacak buna benzer asparagas haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan önemle rica ederiz."

ROMULO'NUN GÖZTEPE PERFORMANSI

İzmir ekibindeki başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin de dikkatini çeken Brezilyalı, bu sezon Göztepe ile 31 maça çıktı ve 15 gol ile 10 asistlik özel bir katkı sağladı.