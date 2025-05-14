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 | Burak Ayaydın

Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'ta kritik karar verildi!

Semih Kılıçsoy için Beşiktaş yönetiminden karar çıktı. Semih Kılıçsoy'un performansından memnun olmayan yönetim, Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla farklı bir formül deneyecek.

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Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'ta kritik karar verildi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
14.05.2025
saat ikonu 22:15
|
GÜNCELLEME:
14.05.2025
saat ikonu 22:15

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için nihai karar verildi. Beşiktaş yönetimi, Norveçli hocanın da isteğiyle Semih Kılıçsoy'u takımdan göndermeye hazırlanıyor.

SEMİH KILIÇSOY BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIYOR

Beşiktaş'ın gelecek sezon planlarında yer almayan Semih Kılıçsoy, kiralık olarak transfer pazarına sunuldu! Semih Kılıçsoy'un 1 yıl kiralanmasını uygun gören yönetim, genç oyuncunun göstereceği performansa göre sürecin devamına karar verecek. Halihazırda Solskjaer tarafından da kiralanması uygun görülen Semih için hem yurt içinden hem de yurt dışından tüm teklifler değerlendirilecek.

Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'ta kritik karar verildi!

SEMİH KILIÇSOY'UN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 43 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

SEMİH KILIÇSOY'UN BONSERVİSİ NE KADAR?
19 yaşındaki hücumcunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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#Semih Kılıçsoy
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