Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Alexandre Lacazette'in ayrılığı duyuruldu!

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Alexandre Lacazette, Olympique Lyon ile resmen yollarını ayırıyor. Uzun süredir Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Alexandre Lacazette, an itibarıyla bonservisini eline aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Alexandre Lacazette'in ayrılığı duyuruldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 20:45
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 20:49

Alexandre Lacazette için Olympique Lyon süreci sona erdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki Alexandre Lacazette, Fransız ekibinden ayrılıyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ ALEXANDRE LACAZETTE LYON'DAN AYRILDI

Bu sezon zirve yarışının uzağında kalan ve son maç öncesinde 7. sırada yer alan Lyon'da, teknik direktör Paulo Fonseca Angers maçı öncesinde soruları yanıtladı. Fonseca, takımın tecrübeli ismi Alexander Lacazette'in hafta sonunda son maçına çıkacağını ve takımdan ayrılacağını söyledi. Lacazette için Fonseca, "Bugün Alex'le konuştum ve doğru, bu onun son maçı olacak. Bu kulüp için harika işler yaptı. Harika bir profesyonel ve onunla çalışmayı çok sevdim. Onun için çok iyi bir maç oynamalıyız, güzel bir vedayı hak ediyor." dedi.

Alexandre Lacazette'in ayrılığı duyuruldu!

LACAZETTE VE BU SEZONU

Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra Lyon'a dönen Lacazette, bu sezon forma giydiği 41 maçta 17 gol ve 3 asist kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık: Yıldız golcü gemileri yaktı!
Galatasaray Davinson Sanchez’in yanına dünya yıldızı alıyor: İspanyol stoper resmen duyuruldu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'nin yıldızını Cesc Fabregas istiyor: İtalya'ya dev transfer!

Sıkça Sorulan Sorular

LACAZETTE'İN PİYASA DEĞERİ NEDİR?
Fransız golcünün güncel bonservisi 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.
ETİKETLER
#Olympique Lyon
#Galatasaray Transferi
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Alexandre Lacazette
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.