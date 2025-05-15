Alexandre Lacazette'in ayrılığı duyuruldu!

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Alexandre Lacazette, Olympique Lyon ile resmen yollarını ayırıyor. Uzun süredir Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Alexandre Lacazette, an itibarıyla bonservisini eline aldı.

Alexandre Lacazette için Olympique Lyon süreci sona erdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesindeki Alexandre Lacazette, Fransız ekibinden ayrılıyor.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ ALEXANDRE LACAZETTE LYON'DAN AYRILDI

Bu sezon zirve yarışının uzağında kalan ve son maç öncesinde 7. sırada yer alan Lyon'da, teknik direktör Paulo Fonseca Angers maçı öncesinde soruları yanıtladı. Fonseca, takımın tecrübeli ismi Alexander Lacazette'in hafta sonunda son maçına çıkacağını ve takımdan ayrılacağını söyledi. Lacazette için Fonseca, "Bugün Alex'le konuştum ve doğru, bu onun son maçı olacak. Bu kulüp için harika işler yaptı. Harika bir profesyonel ve onunla çalışmayı çok sevdim. Onun için çok iyi bir maç oynamalıyız, güzel bir vedayı hak ediyor." dedi.

LACAZETTE VE BU SEZONU

Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra Lyon'a dönen Lacazette, bu sezon forma giydiği 41 maçta 17 gol ve 3 asist kaydetti.