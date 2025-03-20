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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic krizi yaşanıyor: Ole Gunnar Solskjaer'den tamam mı devam mı kararı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'den Amir Hadziahmetovic için kritik bir karar geldi. Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde takımdaki genel durumu gözeten Ole Gunnar Solskjaer, Amir Hadziahmetovic'e son bir şans vermeye hazırlanıyor. Eğer planlar sürpriz şekilde değişmezse, Galatasaray derbisinde orta sahaya iddialı bir hamle gelmiş olacak.

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Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic krizi yaşanıyor: Ole Gunnar Solskjaer'den tamam mı devam mı kararı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 17:52

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray maçı öncesinde Amir Hadziahmetovic ile ilgili flaş bir karar aldı. Geldiği günden bu yana Amir Hadziahmetovic'e pek forma şansı vermeyen Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş-Galatasaray derbisinde oyuncuya ilk 11'de forma verecek ve maçtaki performansına göre de Amir'in kulüpteki geleceği netleşecek.

BEŞİKTAŞ'TA OLE GUNNAR SOLSKJAER'DEN AMIR HADZIAHMETOVIC KARARI

Beşiktaş büyük bir değişimin içinden geçerken, orta sahadaki oyuncu azlığı sebebiyle Amir Hadziahmetovic'i Çaykur Rizespor'dan geri çağırmıştı. Kiralıktan geri dönen Amir, yeni hoca Ole Gunnar Solskjaer'den pek şans bulamamış ve beklenenin aksine formadan uzak kalmıştı. Süreçten hareketle de oynatılmayacaksa neden geri çağrıldığını sorgulayan orta sahaya, Solskjaer'den son bir şans niteliğinde flaş bir cevap geldi! Alex Oxlade-Chamberlain'in performansından memnun olmayan Norveçli hoca, Amir'e derbide şans vermeye karar verdi. Eğer planlar değişmezse Bosnalı orta saha Galatasaray maçına ilk 11'de başlayacak ve gösterdiği performansa göre de kariyeri şekillenecek.

Amir Hadziahmetovic - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

AMIR HADZIAHMETOVIC İKİNCİ PLANDA

Deneyimli orta saha, Çaykur Rizespor'dan geri çağrıldıktan sonra sadece Türkiye Kupası'ndaki Onvo Antalyaspor maçına ilk 11'de başlamıştı.

BOSNALI FUTBOLCUNUN GENEL PERFORMANSI

Bu sezon toplamda 28 maça çıkan ve 1550 dakika sahada kalan Amir, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.

Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri dönüyor! - Son Dakika Spor Haberleri

Sıkça Sorulan Sorular

BOSNALI ORTA SAHANIN DEĞERİ NE KADAR?
Amir'in güncel bonservis bedeli 5 milyon Eurodur.
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