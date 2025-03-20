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Editor
 | Burak Ayaydın

Rafa Silva etkisi: Beşiktaş zaferlerinde başrol Portekizli yıldızın!

Beşiktaş'ta Rafa Silva dümene geçince galibiyet geliyor. Siyah beyazlılar, Portekizli futbolcunun gol attığı ya da asist yaptığı maçlarda sadece 1 kez mağlup oldu. Esasen ise Rafa Silva tempo yaparsa, Beşiktaş da tempo yapıyor.

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Rafa Silva etkisi: Beşiktaş zaferlerinde başrol Portekizli yıldızın!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 17:02
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 17:05

Rafa Silva, Beşiktaş'taki skor katkısının haricinde hem istikrarıyla hem de etkili oyunuyla dikkat çekiyor. Bu sezon Beşiktaş'ın çıktığı 40 maçın 38'inde sahada yer alan Portekizli yıldız, en çok forma giyen oyuncu oldu.

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILVA ETKİSİ

Beşiktaş, Rafa Silva'nın skora katkı yaptığı maçların büyük bölümünden puanla ayrıldı. Siyah beyazlılar, Portekizli oyuncunun fileleri sarstığı ya da gol pası verdiği maçlarda sadece 1 kez yenildi. Beşiktaş, Rafa Silva'dan 16 maçta skor katkısı aldı. Portekizli oyuncu, ligde 8 karşılaşmada gol yollarında etkili oldu. Beşiktaş, bu maçların 6'sından galip ayrıldı, 2 maç berabere bitti. Siyah beyazlılar, Avrupa'da ise Rafa Silva'nın skor katkısı verdiği maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Bu süreçteki tek mağlubiyet, Maccabi Tel-Aviv maçında alındı.

Rafa Silva Kimdir? - Kocaeli Hürkuş

Rafa Silva, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçta da fileleri havalandırdı. Siyah beyazlılar, bu iki maçı da kazandı. Portekizli yıldız, sezon başında kazanılan Süper Kupa maçında da skor katkısı verdi. Siyah beyazlılar, Rafa Silva'nın tabelaya etkisinin olmadığı 24 karşılaşmada ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Sıkça Sorulan Sorular

RAFA SILVA NEREDEN GELMİŞTİ?
Beşiktaş, yıldız hücumcuyu Benfica'dan transfer etmişti.
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