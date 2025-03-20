Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Elan Ricardo ve Ernest Muçi konusu netleşti

Beşiktaş'tan transfer açıklaması geldi. Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin takımdan gönderilme ihtimalinin sık gündeme geldiği süreçle ilgili duyuru yapan Beşiktaş, oyuncuların ayrılığıyla ilgili bir planlama olmadığını açıkladı ve çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaşlı Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin transfer olacağı haberleri gündeme gelmiş ve siyah beyazlı taraftarlar da şaşkınlıkla karşılamıştı. Akabinde ise takımdaki gençleşme sürecini devam ettirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin gönderilmeyeceğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Fotospor’da “Beşiktaş yeni aldığı Elan Ricardo’yu gönderecek”, Fotomaç’ta ise “Muçi satış listesinde” başlıklarıyla yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.

Daha önce yapmış olduğumuz açıklamalarda da belirtmiş olduğumuz üzere hiçbir futbolcumuzla ilgili olarak şu anda bir tasarrufumuz bulunmamaktadır.

Bu konuda ısrarla yapılan manipülatif haberlerle ilgili takdiri kamuoyuna bırakıyor, taraftarlarımızdan masa başında kurgulanmış haberlere itibar etmemelerini bir kez daha rica ediyoruz."

https://x.com/Besiktas/status/1902645255612068226