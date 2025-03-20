Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Elan Ricardo ve Ernest Muçi konusu netleşti

Beşiktaş'tan transfer açıklaması geldi. Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin takımdan gönderilme ihtimalinin sık gündeme geldiği süreçle ilgili duyuru yapan Beşiktaş, oyuncuların ayrılığıyla ilgili bir planlama olmadığını açıkladı ve çıkan haberleri yalanladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Elan Ricardo ve Ernest Muçi konusu netleşti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 13:51
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 13:54

Beşiktaşlı Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin transfer olacağı haberleri gündeme gelmiş ve siyah beyazlı taraftarlar da şaşkınlıkla karşılamıştı. Akabinde ise takımdaki gençleşme sürecini devam ettirmek isteyen Beşiktaş yönetimi, Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin gönderilmeyeceğini açıkladı.

Elan Ricardo, resmen Beşiktaş'ta - Marmaris Yeni Sayfa | Marmaris Haber, Marmaris Gündem

BEŞİKTAŞ'TAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Fotospor’da “Beşiktaş yeni aldığı Elan Ricardo’yu gönderecek”, Fotomaç’ta ise “Muçi satış listesinde” başlıklarıyla yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.
Daha önce yapmış olduğumuz açıklamalarda da belirtmiş olduğumuz üzere hiçbir futbolcumuzla ilgili olarak şu anda bir tasarrufumuz bulunmamaktadır.
Bu konuda ısrarla yapılan manipülatif haberlerle ilgili takdiri kamuoyuna bırakıyor, taraftarlarımızdan masa başında kurgulanmış haberlere itibar etmemelerini bir kez daha rica ediyoruz."

https://x.com/Besiktas/status/1902645255612068226

Sıkça Sorulan Sorular

ELAN RICARDO NE ZAMAN TRANSFER EDİLDİ?
Beşiktaş, geçtiğimiz ara transfer döneminde La Equidad ile anlaştı ve 1.94 milyon Euro karşılığında genç futbolcuyu transfer etti.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jose Mourinho'nun ayrılık kararı: Bir yıldıza veda! Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat depremi
Alex de Souza'nın arkadaşı da İBB soruşturmasında gözaltında! İhale almış
ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#beşiktaş
#haber
#ernest muci
#ernest muci
#Elan Ricardo
#Transfer Haberleri
#Elan Ricardo
#Açıklaması
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.