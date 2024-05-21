Beşiktaş'ta ayrılacak ilk 5 isim belli oldu

21 May 2024 10:18 - Güncelleme : 21 May 2024 10:18

Süper Lig 37. hafta 4 maçın VAR konuşmaları yayınlandı, Beşiktaş - Hatayspor maçında verilen penaltıyla ilgili hakemlerin konuşmaları

Süper Lig 37. hafta 4 maçın VAR konuşmaları yayınlandı, Beşiktaş - Hatayspor maçında verilen penaltıyla ilgili hakemlerin konuşmaları

Süper Lig’de gelecek sezon taraftarını sevindirmek isteyen Beşiktaşlı yöneticiler teknik direktörü arayışı yanı sıra kadro planlaması da yapıyor. Teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü José Mourinho’yu getirmek isteyen siyah-beyazlılar gönderilecek futbolcuların listesini de hazırlıyor.

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçının ardından ayrılık operasyonu için düğmeye basılacak. Ayrılacak isimlerin netleşmesiyle kadroya yer açacak olan yönetim, mesaisini transfere harcayacak.

AYRILACAK 5 İSİM

Son haftayı 3 puanla tamamlama hedefindeki siyah-beyazlılarda, Kasımpaşa maçı sonrası harekete geçilecek. Önümüzdeki sezon önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Beşiktaş'ta ayrılacak ilk isimler belli oldu.

Siyah-beyazlılarda ilk olarak Worrall, Gökhan İnler ve Ghezzal'a veda edilecek. Aboubakar ve Tayfur Bingöl'ün de menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirilecek. İki oyuncunun temsilcisine de 'kulüp bul' talimatı verilecek.