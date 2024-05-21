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Beşiktaş'ta ayrılacak ilk 5 isim belli oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: Fotomaç
21 May 2024 10:18 - Güncelleme : 21 May 2024 10:18
Beşiktaş&#039;ta ayrılacak ilk 5 isim belli oldu

Yeni sezon planlamasına başlayan Beşiktaş'ta ayrılacak ilk 5 isim belli oldu.

Süper Lig’de gelecek sezon taraftarını sevindirmek isteyen Beşiktaşlı yöneticiler teknik direktörü arayışı yanı sıra kadro planlaması da yapıyor. Teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü José Mourinho’yu getirmek isteyen siyah-beyazlılar gönderilecek futbolcuların listesini de hazırlıyor.

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçının ardından ayrılık operasyonu için düğmeye basılacak. Ayrılacak isimlerin netleşmesiyle kadroya yer açacak olan yönetim, mesaisini transfere harcayacak.

Beşiktaş'ta ayrılacak ilk 5 isim belli oldu - 1. Resim

AYRILACAK 5 İSİM

Son haftayı 3 puanla tamamlama hedefindeki siyah-beyazlılarda, Kasımpaşa maçı sonrası harekete geçilecek. Önümüzdeki sezon önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Beşiktaş'ta ayrılacak ilk isimler belli oldu.

Beşiktaş'ta ayrılacak ilk 5 isim belli oldu - 2. Resim

Siyah-beyazlılarda ilk olarak Worrall, Gökhan İnler ve Ghezzal'a veda edilecek. Aboubakar ve Tayfur Bingöl'ün de menajerleriyle bir görüşme gerçekleştirilecek. İki oyuncunun temsilcisine de 'kulüp bul' talimatı verilecek.

Kaynak: Fotomaç
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