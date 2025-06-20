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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta ayrılık resmiyet kazandı!

Beşiktaş'ta Onur Bulut ile yollar resmen ayrıldı. Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer tarafından gelecek sezon planlarında yer bulamayan Onur Bulut, Başakşehir'e transfer oldu.

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Beşiktaş'ta ayrılık resmiyet kazandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 20:14
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 20:14

Onur Bulut'un Beşiktaş serüveni resmen sona erdi. Beşiktaş'ta yeterince forma bulamayan Onur Bulut, Başakşehir ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

BAŞAKŞEHİR ONUR BULUT TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Başakşehir, sosyal medyadan Onur Bulut transferini duyurdu ve "Hoş geldin Onur Bulut. Kulübümüz, son olarak Beşiktaş JK forması giyen Onur Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Onur Bulut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

https://x.com/ibfk2014/status/1936091828937269586

ONUR BULUT VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş ile bu sezon 25 maça çıkan ve sadece 619 dakika süre alabilen Onur Bulut, 1 asistlik katkı sağlamıştı.

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#onur bulut
#Beşiktaş Transferleri
#Transfer Haberleri
#başakşehir transferleri
#Spor
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