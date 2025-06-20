Beşiktaş'ta ayrılık resmiyet kazandı!

Beşiktaş'ta Onur Bulut ile yollar resmen ayrıldı. Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer tarafından gelecek sezon planlarında yer bulamayan Onur Bulut, Başakşehir'e transfer oldu.

Onur Bulut'un Beşiktaş serüveni resmen sona erdi. Beşiktaş'ta yeterince forma bulamayan Onur Bulut, Başakşehir ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

BAŞAKŞEHİR ONUR BULUT TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Başakşehir, sosyal medyadan Onur Bulut transferini duyurdu ve "Hoş geldin Onur Bulut. Kulübümüz, son olarak Beşiktaş JK forması giyen Onur Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Onur Bulut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

https://x.com/ibfk2014/status/1936091828937269586

ONUR BULUT VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş ile bu sezon 25 maça çıkan ve sadece 619 dakika süre alabilen Onur Bulut, 1 asistlik katkı sağlamıştı.