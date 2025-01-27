Beşiktaş'ta ayrılık! Saliha Şahin ile yollar ayrıldı

27 Ocak 2025 18:30 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 18:41

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ve performansıyla dikkat çeken Milli smaçörün yeni takımı belli oldu.

Sultanlar Ligi takımı Zeren Spor’un yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmaları devam ediyor. Ligdeki ilk sezonunda sürpriz galibiyetlerle adından söz ettiren Başkent ekibi, Beşiktaş forması giyen Saliha Şahin ile önümüzdeki sezon için anlaşma sağladı. Geçmişte Karayolları, Sarıyer Bld. Spor, Eczacıbaşı, Chemik Police formaları da giyen milli smaçör, 2025-2026 sezonunda Zeren Spor’un başarısı için sahaya çıkacak. Milli takım formasıyla 2023 Voleybol Milletler Ligi’nde şampiyonluk yaşayan 1998 doğumlu ve 186 cm. boyundaki başarılı oyuncunun kulüp kariyerinde CEV Kupası, Polonya Ligi, Polonya Kupası, Türkiye Süper Kupası altın madalyalarının yanı sıra Kulüpler Dünya Şampiyonası ve CEV Şampiyonlar Ligi ikincilikleri bulunuyor. İlgili Haberler Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı! İstanbul'a geliş saati belli oldu Trendyol Süper Lig'de 23. hafta programı açıklandı! Beşiktaş Cengiz Ünder transferini bitirmek üzere!