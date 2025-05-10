Beşiktaş'ta başkanlık seçimi yarın yapılacak

Genel kurul, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun Ataköy’deki salonunda saat 10.00’da başlayacak. Seçimde, mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy başkanlık koltuğu için yarışacak. Toplam 27 bin 588 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bu hak, 31 Aralık 2024 tarihine kadar aidat ödemesini tamamlamış üyelere ait olacak.

İki adayın da yönetim kurulu listeleri netleşti.





Serdal Adalı’nın asil yönetim kurulu listesinde Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu ve Mehmet Sarımermer yer alıyor. Yedek üyeler ise Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın ve İbrahim Şafak Sağlam olarak açıklandı.

Diğer aday Gürkan Aksoy’un asil yönetim kadrosunda Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal ve Çetin Yıldırım bulunuyor. Yedek listede ise Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın ve Selçuk Akman yer aldı.

Seçim sonuçları Beşiktaş camiası için yeni bir dönemin başlangıcını işaret edecek.