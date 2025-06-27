Beşiktaş'ta beklenen veda: Transfer resmen duyuruldu!

Beşiktaş Fibabanka'da beklenen son gerçek oldu. Beşiktaş forması altında iyi bir sezon geçiren Dustin Sleva, Zalgiris Kaunas'a transfer oldu.

Beşiktaş Fibabanka'da kritik bir ayrılık yaşandı. Beşiktaş Fibabanka'nın önemli isimlerinden olan Dustin Sleva, Zalgiris Kaunas ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ'TA AYRILIK RESMİYET KAZANDI

Beşiktaş Fibabanka'da bu yıl 12 sayı ve 5.6 ribaund ortalamalarını tutturan Dustin Sleva, sezonun bitmesiyle birlikte resmen Kartal'dan ayrıldı.

Litvanya ekibi Zalgiris, 29 yaşındaki Dustin Sleva ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Ayrıca deneyimli oyuncu, BKT EuroCup’ta da etkili olmuş ve 10.3 sayı ile 3.5 ribaund istatistiklerini yakalamıştı.

https://x.com/bczalgiris/status/1938621263783559242