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Beşiktaş'ta peş peşe deprem! İstifasını resmen açıkladı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
27 Kasım 2024 10:14 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:39
Beşiktaş&#039;ta peş peşe deprem! İstifasını resmen açıkladı

Kötü gidişat ve en son Göztepe mağlubiyetinden sonra taraftar Beşiktaş yönetimi adeta topa tuttu. Tepkilerin ardından Beşiktaş yönetiminde dün başlayan ayrılıklar bugün de sürüyor. Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'in ardından Onur Göçmez de ayrılığı duyurdu. Göçmez'in ardından Beşiktaş'ta iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek'in de istifasını sunduğu öğrenildi.

Beşiktaş​ Kulübü'nde yönetime gelen tepkilerin ardından başlayan yaprak dökümü sürüyor. Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba​ ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel dün gece saatlerinde görevden alınmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA YAPRAK DÖKÜMÜ

Bu sabah itibariyle Beşiktaş'tan bir istifa​ daha geldi. Asbaşkan Onur Göçmez de istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.

Beşiktaş'ta peş peşe deprem! İstifasını resmen açıkladı - 1. Resim

BİR İSTİFA HABERİ DAHA

Onur Göçmez'in ardından iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını sundu.

Beşiktaş'ta peş peşe deprem! İstifasını resmen açıkladı - 2. Resim

SAMET AYBABA'DAN İLK AÇIKLAMA

Samet Aybaba'dan ilk açıklama geldi. Övünç Özdem'e konuşan Aybaba, "Görevden alındığımı telefonuma gelen WhatsApp mesajı ile öğrendim. Son 4 aydır Hasan Arat ile diyaloğumuz tamamen kopmuştu" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta peş peşe deprem! İstifasını resmen açıkladı - 3. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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