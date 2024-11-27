Beşiktaş'ta peş peşe deprem! İstifasını resmen açıkladı

27 Kasım 2024 10:14 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 11:39

Kötü gidişat ve en son Göztepe mağlubiyetinden sonra taraftar Beşiktaş yönetimi adeta topa tuttu. Tepkilerin ardından Beşiktaş yönetiminde dün başlayan ayrılıklar bugün de sürüyor. Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'in ardından Onur Göçmez de ayrılığı duyurdu. Göçmez'in ardından Beşiktaş'ta iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek'in de istifasını sunduğu öğrenildi.