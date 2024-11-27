Beşiktaş'ta peş peşe deprem! İstifasını resmen açıkladı
Kötü gidişat ve en son Göztepe mağlubiyetinden sonra taraftar Beşiktaş yönetimi adeta topa tuttu. Tepkilerin ardından Beşiktaş yönetiminde dün başlayan ayrılıklar bugün de sürüyor. Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel'in ardından Onur Göçmez de ayrılığı duyurdu. Göçmez'in ardından Beşiktaş'ta iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek'in de istifasını sunduğu öğrenildi.
Beşiktaş Kulübü'nde yönetime gelen tepkilerin ardından başlayan yaprak dökümü sürüyor. Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel dün gece saatlerinde görevden alınmıştı.
BEŞİKTAŞ'TA YAPRAK DÖKÜMÜ
Bu sabah itibariyle Beşiktaş'tan bir istifa daha geldi. Asbaşkan Onur Göçmez de istifa etti. Göçmez aldığı bu kararı ve istifa dilekçesini yazılı olarak Kulübe gönderdi.
BİR İSTİFA HABERİ DAHA
Onur Göçmez'in ardından iletişimden sorumlu yönetici Işıl Zeybek de istifasını sundu.
SAMET AYBABA'DAN İLK AÇIKLAMA
Samet Aybaba'dan ilk açıklama geldi. Övünç Özdem'e konuşan Aybaba, "Görevden alındığımı telefonuma gelen WhatsApp mesajı ile öğrendim. Son 4 aydır Hasan Arat ile diyaloğumuz tamamen kopmuştu" ifadelerini kullandı.