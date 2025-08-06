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 | Baran Aksoy

Beşiktaş'ta büyük şok! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta St. Patrick maçı öncesi büyük bir şok yaşandı. Felix Uduokhai'ın üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için kadrodan çıkarıldığı aktarıldı.

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Beşiktaş'ta büyük şok! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 14:38

Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk karşısında çok kötü bir oyun sergileyen , Avrupa Ligi'nden elenerek Konferans Ligi'ne geriledi. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turunda yarın 7 Ağustos Perşembe günü oynayacağı St. Patrick’s maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş'ta büyük şok! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

FELIX UDUOKHAI KADRODAN ÇIKARILDI

Öte yandan Beşiktaş'ta St. Patrick maçı öncesi büyük bir şok yaşandı. 'ın üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için kadrodan çıkarıldığı aktarıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Baş ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan futbolcumuz Felix Uduokhai’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinde üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularına rastlanmıştır. Felix Uduokhai, takip ve tedavi sürecine İstanbul’da devam etmek üzere St. Patrick maçı kadrosundan çıkartılmıştır"

https://x.com/Besiktas/status/1953045856510218482

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ETİKETLER
#beşiktaş
#futbolcu
#enfeksiyon
#felix uduokhai
#Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu
#St. Patrick
#Spor
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