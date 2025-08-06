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 | Emir Yücel

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! İstenmeyen yıldıza talip çıktı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Takıma yeni katılan oyuncuların da adaptasyon süreci devam ederken, sarı-lacivertli camiayı sevindirecek bir gelişme yaşandı. Takımda forma şansı bulmakta zorlanan bir isim için beklenmedik bir talip ortaya çıktı. İşte detaylar…

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Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! İstenmeyen yıldıza talip çıktı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 10:14

’de teknik direktör ’nun kadro planlamasında yer bulamayan yıldız oyuncu, son dönemde performansıyla beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakarken, bu durum hem kulübün bütçesine katkı sağlayacak hem de kadroda yeni isimlere yer açacak.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! İstenmeyen yıldıza talip çıktı

SÜRPRİZ TALİP ORTAYA ÇIKTI

SKY Sport'ta yer alan bilgilere göre, İngiltere’den West Ham ekibi, Fenerbahçe’nin gözden çıkardığı Dominik Livakovic’e talip oldu. görüşmelerinin henüz başlangıç aşamasında olduğu belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! İstenmeyen yıldıza talip çıktı

EDERSON FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE!

Sarı-lacivertliler, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Mourinho’nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, takımdan ayrılacak oyuncuların yerine yıldız isimleri kadroya katmayı planlıyor.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! İstenmeyen yıldıza talip çıktı

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda, Fenerbahçe’nin yeni transferler için elinin daha da rahatlayacağı ifade edilirken, Livakovic'in yerine ise Manchester City kalecisi ismi gündeme geldi.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! İstenmeyen yıldıza talip çıktı

Jose Mourinho'nun listesinde ilk sırada yer alan Ederson'a yıllık 10 milyon Euro teklif edildi, ancak Manchester City'nin 20 milyon Euro bonservis beklentisi transferin önünde engel olarak duruyor. Fenerbahçe'nin yeni kalecisi kim olacak? sorusu gündemdeki yerini korurken, önümüzdeki günlerde transferlerin netleşmesi bekleniyor.

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ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#west ham united
#jose mourinho
#dominik livaković
#Fenerbahçe
#Ederson
#Spor
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