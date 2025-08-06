Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! İstenmeyen yıldıza talip çıktı

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun kadro planlamasında yer bulamayan yıldız oyuncu, son dönemde performansıyla beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun takımdan ayrılmasına sıcak bakarken, bu durum hem kulübün bütçesine katkı sağlayacak hem de kadroda yeni isimlere yer açacak.

SÜRPRİZ TALİP ORTAYA ÇIKTI

SKY Sport'ta yer alan bilgilere göre, İngiltere’den West Ham ekibi, Fenerbahçe’nin gözden çıkardığı Dominik Livakovic’e talip oldu. Transfer görüşmelerinin henüz başlangıç aşamasında olduğu belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.

EDERSON FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE!

Sarı-lacivertliler, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Mourinho’nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, takımdan ayrılacak oyuncuların yerine yıldız isimleri kadroya katmayı planlıyor.

Bu transferin gerçekleşmesi durumunda, Fenerbahçe’nin yeni transferler için elinin daha da rahatlayacağı ifade edilirken, Livakovic'in yerine ise Manchester City kalecisi Ederson ismi gündeme geldi.

Jose Mourinho'nun listesinde ilk sırada yer alan Ederson'a yıllık 10 milyon Euro teklif edildi, ancak Manchester City'nin 20 milyon Euro bonservis beklentisi transferin önünde engel olarak duruyor. Fenerbahçe'nin yeni kalecisi kim olacak? sorusu gündemdeki yerini korurken, önümüzdeki günlerde transferlerin netleşmesi bekleniyor.