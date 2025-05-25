Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile konusunda sular durulmuyor. Ciro Immobile'yi takımdan göndermek isteyen yönetime, menajer Marco Sommella'dan rest geldi.

CIRO IMMOBILE BEŞİKTAŞ'TA KALIYOR

Ciro Immobile; yüksek maliyeti ve düşük tempolu futbolu sebebiyle Beşiktaş'tan gönderilmek istenirken, menajeri ise flaş bir açıklamada bulundu. Ciro Immobile'nin kontratının sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağını ifade eden Sommella, önümüzdeki yıl da golcü oyuncunun Türkiye'de olacağını ve yüksek maaşlı kontratından vazgeçmeyeceğini belirtti.

CIRO IMMOBILE SEZONU KAPATTI

Beşiktaş'ın kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildiği maçta sarı kart gören Immobile, cezalı duruma düştü ve sezonu kapattı.