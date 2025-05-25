Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi yaşanıyor. Beşiktaş'tan gönderilmek istenen Ciro Immobile için an itibarıyla menajerinden flaş bir açıklama geldi.
Beşiktaş'ta Ciro Immobile konusunda sular durulmuyor. Ciro Immobile'yi takımdan göndermek isteyen yönetime, menajer Marco Sommella'dan rest geldi.
Ciro Immobile; yüksek maliyeti ve düşük tempolu futbolu sebebiyle Beşiktaş'tan gönderilmek istenirken, menajeri ise flaş bir açıklamada bulundu. Ciro Immobile'nin kontratının sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağını ifade eden Sommella, önümüzdeki yıl da golcü oyuncunun Türkiye'de olacağını ve yüksek maaşlı kontratından vazgeçmeyeceğini belirtti.
Beşiktaş'ın kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildiği maçta sarı kart gören Immobile, cezalı duruma düştü ve sezonu kapattı.