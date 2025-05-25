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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi!

Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi yaşanıyor. Beşiktaş'tan gönderilmek istenen Ciro Immobile için an itibarıyla menajerinden flaş bir açıklama geldi.

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Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 21:30
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 21:33

Beşiktaş'ta Ciro Immobile konusunda sular durulmuyor. Ciro Immobile'yi takımdan göndermek isteyen yönetime, menajer Marco Sommella'dan rest geldi.

CIRO IMMOBILE BEŞİKTAŞ'TA KALIYOR

Ciro Immobile; yüksek maliyeti ve düşük tempolu futbolu sebebiyle Beşiktaş'tan gönderilmek istenirken, menajeri ise flaş bir açıklamada bulundu. Ciro Immobile'nin kontratının sonuna kadar Beşiktaş'ta kalacağını ifade eden Sommella, önümüzdeki yıl da golcü oyuncunun Türkiye'de olacağını ve yüksek maaşlı kontratından vazgeçmeyeceğini belirtti.

Beşiktaş'ta Ciro Immobile krizi!

CIRO IMMOBILE SEZONU KAPATTI

Beşiktaş'ın kendi sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenildiği maçta sarı kart gören Immobile, cezalı duruma düştü ve sezonu kapattı.

Sıkça Sorulan Sorular

IMMOBILE NEREDEN GELMİŞTİ?
İtalyan forvet Lazio'dan ayrılmış ve Beşiktaş'a imza atmıştı.
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