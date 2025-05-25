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 | Suat Vilgen

Beşiktaş'tan arka arkaya 3 transfer! KAP bildirimleri geliyor

Yeni sezona güçlü ve iddialı bir kadroyla başlamak isteyen Beşiktaş, eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz ile prensipte anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı ekip, Rıdvan Yılmaz’ın yanı sıra iki milli futbolcuyu daha kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş, sezonun ilk KAP bildirimlerini üç milli oyuncuyla yapmayı hedefliyor. İşte transfer gelişmelerinin detayları...

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Beşiktaş'tan arka arkaya 3 transfer! KAP bildirimleri geliyor
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 10:59

Bu sezon beklentilerin gerisinde kalan Beşiktaş, 2025-2026 sezonunu şampiyonluk parolasıyla karşılamak için transfer temposunu artırdı. Kulüp, yeni sezonun ilk resmi transferlerini üç milli futbolcuyla gerçekleştirmeyi planlıyor.

LİSTENİN BAŞINDA ZEKİ ÇELİK VAR

Sözcü'nün edindiği bilgilere göre, transfer listesinin başında Zeki Çelik yer alıyor. Roma'dan ayrılarak Türkiye'ye dönmek isteyen tecrübeli sağ bek için menajer ve İtalyan kulübüyle görüşmeler sürüyor.

RIDVAN YUVAYA DÖNÜYOR

Beşiktaş’ın bir diğer önceliği ise altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz. 2022-23 sezonu başında 4 milyon euro karşılığında Rangers’a transfer olan genç oyuncu ile prensipte anlaşma sağlandı. Rıdvan Yılmaz’ın İstanbul’a gelmesiyle birlikte transferin son aşamasına gelindi, kulüp Rangers ile temaslarını yoğunlaştırdı.

SALİH ÖZCAN DA SICAK BAKIYOR

Son olarak Beşiktaş, Borussia Dortmund’dan ayrılması beklenen Salih Özcan’ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Milli futbolcu, siyah-beyazlı takıma olumlu sinyal verirken, Alman kulübüyle bonservis pazarlıkları başladı.

Beşiktaş yönetimi, üç milli futbolcunun transferini kısa sürede tamamlayarak resmi KAP açıklamalarını yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.

ETİKETLER
#rıdvan yılmaz
#rızvan yılmaz
#Beşiktaş Transfer
#Transfer Haberleri
#Spor
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