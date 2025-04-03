Beşiktaş'ta dalga geçiliyordu! Dünya devine gidiyor

Premier Lig ekibi Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Daniel Amartey, siyah-beyazlı takımda performansı yetersiz kalmıştı ve sözleşmesi fesh edilmişti. Takımsız olan Ganalı stoper için dünya devi devreye girdi.

Bundesliga devi Bayern Münih'te sakatlık krizleri ardı ardına gelmeye başladı. Bu sorunu çözmek isteyen Bavyere ekibi bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Daniel Amartey'i transfer listesine aldığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ KOVMUŞTU BAYERN MÜNİH AMARTEY'E TALİP OLDU

Beşiktaş’ta kötü performansıyla hatta orta sahada top kayıpları ve hatalı paslarıyla sosyal medyada dalga konusu olan Daniel Amartey, Alman devi Bayern Münih'in radarına girmeyi başardı.

Gana basınından Ghana Soccer'ın yaptığI habere göre savunma futbolcuları Dayot Upamecano, Alphonso Davies ve Hiroki Ito gibi yıldızlarının sakatlıklarının ardından savunma krizi yaşayan Alman devi Bayern Münih, Beşiktaş'ın takımdan kovduğu Amartey'i transfer etmek istediği iddia edildi.



BEŞİKTAŞ İLE OLAYLI AYRILMIŞTI

Ganalı stoper Amartey'in siyah-beyazlı takımdan ayrılışı gündem olmuştu. Dönemin Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel, Amartey konusuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Amartey çok garip... Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüpspor'la anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış. 'Almanya'ya İngiltere'ye gideceğim diye tutturmuş; 'Transfer dönemi kapandı' deyince de 'Nasıl bitti' diyormuş. Bunların menajerleri de aynı. Lisans çıkarmadığımız takdirde paralarını talep etme hakları var. Maliyetleri 17 milyon Euro..." demişti.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

2023-24 sezonunu Beşiktaş'ta tamamlayan Amartey, çıktığı 27 maçta 1 gol atmıştı.