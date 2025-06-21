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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic'ten net mesaj: "Pes etmeyeceğiz demiştim"

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko sahaya çıktı. Akatlar'daki Beşiktaş galibiyetinin ardından, koçlar Dusan Alimpijevic ve Sarunas Jasikevicius'tan final demeçleri geldi.

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Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic'ten net mesaj:
KAYNAK:
BeIN Sport
|
GİRİŞ:
21.06.2025
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
21.06.2025
saat ikonu 23:33

Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde üçüncü kez mücadele etti. Ev sahibi Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda kaybettiği iki maçın ardından kendi sahasında 98-77 kazandı ve serideki ilk galibiyetini alarak skoru 2-1'e getirdi.

Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic'ten net mesaj: "Pes etmeyeceğiz demiştim"

BEŞİKTAŞ FIBABANKA KOÇU DUSAN ALIMPIJEVIC'TEN NET MESAJ

"Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz demiştim. Oyuncularımla ve kulüpteki her bireyle gurur duyuyorum. Nereye gidersek taraftarımız orayı tıklım tıklım dolduruyor, onların desteğini arkamızda hissediyoruz. Nerede olduğumuzun hiç önemi yok. Ben Beşiktaş'la çok gurur duyuyorum."

https://x.com/BJK_Basketbol/status/1936515075788939482

FENERBAHÇE BEKO'DA SARUNAS JASIKEVICIUS'TAN ATMOSFER DETAYI

"Bizim için önemli olan aslında bu maçta bizi nasıl bir atmosferin ve karşılaşmanın beklediğini müsabakanın başında tam idrak edememek oldu. Üçüncü çeyrekte oyuna dahil olmaya çalıştık ama yeterli değildi. Rakibimizi ve Dusan Alimpijevic’i tebrik ediyorum. Şimdi önümüzdeki karşılaşmaya bakacağız."

Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic'ten net mesaj: "Pes etmeyeceğiz demiştim"

Sıkça Sorulan Sorular

KARŞILAŞMANIN EN SKORERİ KİMDİ?
Beşiktaş Fibabanka dev müsabakayı kazanan taraf olurken, Mathews de 25 sayıyla başroldeki isim olmuştu.
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#Spor
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