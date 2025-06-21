Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic'ten net mesaj:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinin üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko sahaya çıktı. Akatlar'daki Beşiktaş galibiyetinin ardından, koçlar Dusan Alimpijevic ve Sarunas Jasikevicius'tan final demeçleri geldi.
Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisinde üçüncü kez mücadele etti. Ev sahibi Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda kaybettiği iki maçın ardından kendi sahasında 98-77 kazandı ve serideki ilk galibiyetini alarak skoru 2-1'e getirdi.
"Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz demiştim. Oyuncularımla ve kulüpteki her bireyle gurur duyuyorum. Nereye gidersek taraftarımız orayı tıklım tıklım dolduruyor, onların desteğini arkamızda hissediyoruz. Nerede olduğumuzun hiç önemi yok. Ben Beşiktaş'la çok gurur duyuyorum."
https://x.com/BJK_Basketbol/status/1936515075788939482
"Bizim için önemli olan aslında bu maçta bizi nasıl bir atmosferin ve karşılaşmanın beklediğini müsabakanın başında tam idrak edememek oldu. Üçüncü çeyrekte oyuna dahil olmaya çalıştık ama yeterli değildi. Rakibimizi ve Dusan Alimpijevic’i tebrik ediyorum. Şimdi önümüzdeki karşılaşmaya bakacağız."