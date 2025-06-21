Fenerbahçe'de Anderson Talisca ayrılığı: Transfer görüşmeleri başladı!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Jorge Nicola'nın haberine göre Flamengo, Fenerbahçeli Anderson Talisca ile resmen transfer görüşmelerine başladı.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Bahia'ya transfer olmak istediğini söyleyen Anderson Talisca, şimdi de Fenerbahçe yönetiminden habersiz şekilde Flamengo ile pazarlık masasına oturdu.

FENERBAHÇE'DE ANDERSON TALISCA'DAN TRANSFER SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde gelmesine rağmen ayrılık kelimesini gündeme getirmeye başlayan Anderson Talisca, şimdi de Brezilya ekibi Flamengo ile gündeme geldi. Halihazırda Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı olan Anderson Talisca, siyah beyazlılar ile sürpriz şekilde transfer görüşmelerine başladı.

ANDERSON TALISCA'NIN FENERBAHÇE'DEN AYRILMASI İÇİN TEK ŞART

Flamengo, Gerson'un Zenit'e transfer olması halinde takımdaki teknik eksikliği gidermek için Anderson Talisca ile görüşmelere başladı. Brezilya ekibi Zenit ile anlaşmasıyla birlikte, Fenerbahçeli Anderson Talisca'ya da resmen imza attırmak istiyor. Ayrıca Flamengo'da maaşları yüksek olan Everton ve Michael ile de yolların ayrılması bekleniyor. Esasen ise transferde yaşanacak durumlara göre Talisca ile görüşmeler yoğunlaşacak ya da duracak.