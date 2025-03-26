Beşiktaş'ta Elan Ricardo'nun yeni imajı gündem oldu! İşte son hali

Galatasaray'la oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta genç futbolcu Elan Ricardo'nun yeni tarzı gündem oldu. Genç futbolcunun saçlarını beyaza boyattığı görüldü.

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde dün yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma hareketleri ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

İMAJ DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan yapılan idmanda devre arası transfer döneminde kadroya katılan Elan Ricardo'nun yeni stili dikkat çekti.

21 yaşındaki genç orta saha oyuncusunun saçlarını beyaza boyattığı görüldü.