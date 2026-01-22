Menü Kapat
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Demir Ege Tıknaz Braga'ya transfer oldu: İşte bonservis bedeli

Beşiktaş devre arasında bir oyuncusuyla daha yollarını ayırdı. Siyah beyazlılar, takımın genç oyuncularından Demir Ege Tıknaz'ın Braga'ya transfer olduğunu duyurdu. Beşiktaş'ın bu transferden elde ettiği bonservis bedeli dikkat çekti.

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Demir Ege Tıknaz Braga'ya transfer oldu: İşte bonservis bedeli
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.01.2026
saat ikonu 04:55
|
GÜNCELLEME:
22.01.2026
saat ikonu 05:05

Beşiktaş Kulübü; devre arası transfer döneminde Mert Günok, Gabriel Paulista, Jonas Svensson ve David Jurásek'ten sonra bir oyuncusuyla daha yollarını ayırma kararı aldı.

DEMİR EGE TIKNAZ RESMEN BRAGA'DA

Beşiktaş, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz'in Braga kulübüne transfer olduğunu bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Demir Ege Tıknaz’a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Demir Ege Tıknaz Braga'ya transfer oldu: İşte bonservis bedeli

Beşiktaş Futbol AŞ'den KAP'a gönderilen bildirimde şu ifadelere yer verildi:

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

"Profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın SC Braga'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre SC Braga, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000 avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle SC Braga arasındaki transfer sözleşmesine göre 500.000 Avro şarta bağlı bonus ve futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si ödenecektir."

