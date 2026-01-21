Demir Ege Tıknaz'ın yeni takımı belli oldu! Beşiktaş ayrılığı duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlılarda kadroya katılacak yeni isimlerin kim olacağı merakla beklenirken takımdan ayrılan isimlerle ilgili de peşpeşe sıcak gelişmeler yaşanıyor.

DEMİR EGE TIKNAZ, BRAGA YOLCUSU

Beşiktaş'ta 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz da takımdan ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Demir Ege Tıknaz'ın transferi için Portekiz ekibi Braga ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Demir Ege Tıknaz'ın, Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

SEZON BAŞINDA BEŞİKTAŞ'A DÖNMÜŞTÜ

Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan 21 yaşındaki orta saha, 2024 yılında Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye kiralanmıştı. Geçtiğimiz sezon burada 33 maçta forma giyen milli oyuncu, 4 gol ve 2 asist kaydetmişti.

Sezon başında Beşiktaş'a dönen Demir Ege, siyah-beyazlılarda 7'si ilk 11'de olmak üzere toplam 17 maçta sahaya çıktı. Demir Ege, 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı.