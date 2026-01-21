Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yıldız oyuncunun transferini duyurdular!

Süper Lig’de, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ile Mert Günok gibi önemli isimleri katarak şampiyonluk iddiasını güçlendiren Fenerbahçe, gelenlerin yanı sıra gidenleriyle de konuşulmaya devam ediyor.

5 İSİM İLE YOLLAR AYRILDI

İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Becao’nun Kasımpaşa’ya, İrfan Can Eğribayat’ın Samsunspor’a ve Burak Kapacak’ın Kayserispor’a transfer olmasının ardından, bir büyük veda daha yaşandı.

YENİ ADRESİ RENNES!

Fransız basınından Footmercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski’nin transferi için Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile el sıkıştı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertli yönetimin, bu transferden kasasına koyacağı bonservis bedeli de belli oldu. Fransız devinin, 25 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe’ye 10.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN FRANSA’YA GİTTİ

Transfer sürecinin oldukça hızlı ilerlediği ve Szymanski’nin takım arkadaşlarıyla vedalaşarak tesislerden ayrıldığı belirtildi. Polonyalı oyuncunun, menajeri Mario Cardete ile birlikte sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini 3.5 yıllığına Rennes’e bağlayacak sözleşmeyi imzalamak üzere Fransa’ya uçtuğu bildirildi.

SZYMANSKİ’NİN BU SEZONKİ KARNESİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıkan başarılı orta saha, takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan oyuncunun gidişi, taraftarlar arasında sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.