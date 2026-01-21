Menü Kapat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
Arama Kapat
Spor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yıldız oyuncunun transferini duyurdular!

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, taraftarını şoke eden bir ayrılık hamlesi gerçekleştirdi! Ocak transfer döneminin en hareketli takımı olan sarı-lacivertlilerde, takımın göz bebeği olan yıldız oyuncu ile yolların ayrıldığı duyuruldu. İşte detaylar...

21.01.2026
21.01.2026
Süper Lig’de, Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ile Mert Günok gibi önemli isimleri katarak şampiyonluk iddiasını güçlendiren Fenerbahçe, gelenlerin yanı sıra gidenleriyle de konuşulmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yıldız oyuncunun transferini duyurdular!

5 İSİM İLE YOLLAR AYRILDI

İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Becao’nun Kasımpaşa’ya, İrfan Can Eğribayat’ın Samsunspor’a ve Burak Kapacak’ın Kayserispor’a transfer olmasının ardından, bir büyük veda daha yaşandı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yıldız oyuncunun transferini duyurdular!

YENİ ADRESİ RENNES!

Fransız basınından Footmercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski’nin transferi için Ligue 1 ekiplerinden Rennes ile el sıkıştı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yıldız oyuncunun transferini duyurdular!

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertli yönetimin, bu transferden kasasına koyacağı bonservis bedeli de belli oldu. Fransız devinin, 25 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe’ye 10.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yıldız oyuncunun transferini duyurdular!

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN FRANSA’YA GİTTİ

Transfer sürecinin oldukça hızlı ilerlediği ve Szymanski’nin takım arkadaşlarıyla vedalaşarak tesislerden ayrıldığı belirtildi. Polonyalı oyuncunun, menajeri Mario Cardete ile birlikte sağlık kontrollerinden geçmek ve kendisini 3.5 yıllığına Rennes’e bağlayacak sözleşmeyi imzalamak üzere Fransa’ya uçtuğu bildirildi.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yıldız oyuncunun transferini duyurdular!

SZYMANSKİ’NİN BU SEZONKİ KARNESİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 26 resmi maça çıkan başarılı orta saha, takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan oyuncunun gidişi, taraftarlar arasında sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yıldız oyuncunun transferini duyurdular!
