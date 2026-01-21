Galatasaray maçını hangi kanal veriyor belli oldu! Atletico Madrid ile mücadele edecek

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Galatasaray Atletico Madrid maçı için saatler kaldı. Nefes kesen karşılaşma öncesinde GS maçını hangi kanal veriyor merak edilirken yayın bilgileri paylaşıldı.

GALATASARAY MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Galatasaray'da Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyorken muhtemel ilk 11 kadrosu da dikkat çekti. Taraftarların canlı olarak izleyeceği karşılaşma TRT 1 kanalında yayınlanacak.

GALATASARAY ATLETİCO MADRİD MAÇINI NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilen Galatasaray'ın 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı. Heyecanla beklenen müsabaka TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Taraftarlar maçı televizyon ekranlarında canlı olarak izleyebilecek.