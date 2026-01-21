Galatasaray'dan yılın transfer bombası! Okan Buruk’un istediği o isim geliyor

Ocak transfer döneminin başlamasından bu yana henüz transfer yapmadığı için taraftarı tarafından bolca eleştiri alan Galatasaray yönetimi, sessizliğini dev bir hamleyle bozmaya hazırlanıyor.

İngiltere, İspanya ve İtalya hattında uzun süredir devam eden temaslar meyvesini verdi. Özellikle Gaziantep FK karşısında yaşanan puan kaybının ardından transferde vites yükselten Dursun Özbek ve kurmayları, teknik direktör Okan Buruk’un ısrarla istediği o ismi bitirmek için tüm şartları zorlama kararı aldı.

HEDEF PAPE GUEYE

Galatasaray’ın bir süredir peşinde olduğu Villarreal’in Senegalli yıldızı Pape Gueye için yeni adımlar atıldı. Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin raporu doğrultusunda orta sahadaki dinamizmi artırmak için 25 yaşındaki futbolcu için resmi girişimleri hızlandırdı.

AFRİKA KUPASI'NIN KAHRAMANI

Gueye, sadece kulüp kariyeriyle değil, milli takımdaki başarılarıyla da parmak ısırtıyor. Senegal Milli Takımı ile 2 kez Afrika Kupası sevinci yaşayan yıldız oyuncu, henüz 4 gün önce Fas’a karşı oynanan finalde attığı penaltı golüyle ülkesini şampiyonluğa taşıdı. Formunun zirvesinde olan Gueye, finalde En-Nesyri ve Amrabat gibi isimlere karşı sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

JAKOBS FAKTÖRÜ DEVREDE

Transferde Galatasaray’ın en büyük kozlarından biri de kadrosundaki Ismail Jakobs olacak. Senegal Milli Takımı’ndan arkadaş olan ikilinin yeniden buluşması için yönetimin yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Daha önce Marsilya ve Sevilla gibi dev kulüplerin formasını terleten tecrübeli orta saha için Villarreal’e reddedilemeyecek yeni bir teklif paketi sunulacak.