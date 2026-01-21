Cilt kanseri aşısında kritik an: Geliştirilen aşı yüzde 49 başarı yakaladı

ABD merkezli ilaç devleri Moderna ve Merck, geliştirdikleri deneysel kişiselleştirilmiş kanser aşısının uzun vadeli sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Salı günü yapılan açıklamaya göre tedavi, ölümcül cilt kanseri türü olan melanomda hastalığın nüksetme riskini tedavinin başlamasından beş yıl sonra bile azaltmaya devam ediyor.

Ameliyat geçirmiş yüksek riskli melanom hastaları üzerinde yürütülen orta aşama çalışmada, aşı Merck'in Keytruda ilacıyla kombine edildi. Sonuçlar ise oldukça umut verici. Kombinasyon tedavisi, tek başına ilaç kullanımına kıyasla nüks riskini yüzde 49 oranında düşürdü.

DİĞER KANSER TÜRLERİ İÇİN DE UMUT VERİCİ

Morningstar analisti Karen Andersen, elde edilen verilerin sadece melanom için değil diğer kanser türleri için de umut verici olduğunu belirtti:

"Eğer Moderna, çok daha geniş kapsamlı 3. faz denemelerinde yüzde 49'luk risk azalmasını tekrar yakalayabilirse böbrek, mesane ve akciğer kanserleri gibi diğer endikasyonlarda da kombinasyonun geleceği parlak demektir."

Yatırımcıların da dikkatini çeken gelişme sonrası Moderna hisseleri, zayıf seyreden genel piyasa koşullarına rağmen yüzde 2 değer kazandı.

TÜMÖRE ÖZGÜ GENETİK İMZA KULLANILIYOR

"Intismeran autogene" adı verilen aşı, bağışıklık sistemini kanser hücrelerini tanıması ve saldırması için eğitmek amacıyla hastanın tümörüne özgü genetik imzasını kullanıyor.

UBS analisti Michael Yee, verilerin uzun vadeli etkinliği desteklediğini vurguladı. Ancak Yee'ye göre kesin konuşmak için, olay oranı ve çalışma ilerlemesine bağlı olarak yılın ilerleyen dönemlerinde gelmesi beklenen ileri aşama deneme sonuçlarını görmek gerekiyor.

200 BİN DOLARLIK FİYAT ETİKETİ

Jefferies analistleri ise aşının fiyatlandırması konusunda Keytruda ile benzer bir seviyede yani yaklaşık 200 bin dolar civarında olabileceğini öngörüyor. Analistlere göre tedavi, sadece melanom alanında bile milyar dolarlık satış rakamlarına ulaşabilir.