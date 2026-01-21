Beşiktaş yeni oyuncusuna kavuşuyor! Sergen Yalçın'ın çok istediği oyuncu imzaya yakın

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında ağırladığı Zecorner Kayserispor'u son dakikalarda El Bilal Toure'nin attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, puanını 32'ye yükseltti. Ligin ikinci yarısına galibiyetle moralli bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmalarına da hız verildi.

Kadrosundaki çok sayıda oyuncuyla yollarını ayıran siyah-beyazlılar, bir yandan da takıma katılacak yeni oyuncularla ilgili yoğun görüşmelerini sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ'TA STOPERE AGBADOU TAKVİYESİ

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın da ayrılmasıyla nicelik olarak eksilen stoper bölgesine yeni takviye yapılması gündemde. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim, bu bölge için belirlenen isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

Beşiktaş'ta stoper için öne çıkan ilk aday Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen Fildişi Sahilli oyuncu Emmanuel Agbadou olmuştu. Sergen Yalçın'ın da ısrarla istediği 28 yaşındaki oyuncu için uzun süredir uğraş veren Beşiktaş, bu transferde mutlu sona yaklaştı.

TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Beşiktaş ve Wolverhampton kulüplerinin Agbadou transferi için artık final görüşmeleri yaptığı belirtilirken Agbadou'nun siyah-beyazlılara katılmasına saatler kaldığı ifade edildi.

Agbadou için şartlarını zorlayan Beşiktaş'ın, İngiliz ekibine teklifini kiralama bedeliyle birlikte satın alma maddesi dahil 15 milyon euro'ya kadar çıkardığı ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu iddia edildi.

ANLAŞMA 3,5 YILLIK OLACAK

Beşiktaş'ın, yeni bir macera arayan ve Türkiye'de forma giymeye sıcak bakan tecrübeli stoper ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Transferdeki detayların tamamlanmasının ardından Agbadou'nun 2029'a kadar kendisini Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.

İSTANBUL'A GELMEK İÇİN GERİ SAYIMDA

28 yaşındaki oyuncunun da Wolverhampton ile Beşiktaş arasındaki transfer görüşmelerini yakından takip ettiği ve iki kulübün anlaşmayı tamamlaması halinde İstanbul'a doğru yola çıkmak için hazırlıklara başladığı aktardıldı.

Transferin resmiyete kavuşmasının ardından Beşiktaş'ın 1,92'lik stoperi kısa süre içerisinde İstanbul'a getireceği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emmanuel Agbadou, bu sezon 13'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 16 maçta forma giydi. Süre aldığı maçlarda gol atmayı başaramayan Agbadou, takımına ise 2 asistlik katkı sağladı.