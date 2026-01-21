Fenerbahçe’den yüzyılın transfer operasyonu: 75 Milyon Euro'luk dünya yıldızı yolda!

Fenerbahçe, ocak transfer dönemini hareketli geçirmeye devam ediyor. Forvet hattında bir türlü aradığı istikrarı yakalayamayan ve daha önce Sörloth, Darwin Nunez, Dovbyk gibi isimlerle temas kursa da mutlu sona ulaşamayan yönetim, bu kez gözünü en üst seviyeye dikti.

YENİ HEDEF MARMOUSH

Sarı-lacivertliler, Premier Lig devi Manchester City’de geri plana düşen Omar Marmoush’u kadrosuna katmak için operasyon düğmesine bastı.

PEP'İN PLANLARININ DIŞINDA KALDI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Eintracht Frankfurt’tan tam 75 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City’ye imza atan 26 yaşındaki Marmoush, İngiliz devinde beklediği patlamayı yapamadı. Antoine Semenyo transferi sonrası rotasyonda geriye düşen Mısırlı yıldız, bu sezon toplamda sadece 389 dakika sahada kalabildi.

FENERBAHÇE BU HAFTA İNGİLTERE'YE ÇIKARMA YAPACAK

Düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen golcü oyuncu için Fenerbahçe yönetimi hafta içinde İngiltere'de çıkarma yapacak.

MAAŞI DUDAK UÇUKLATTI

City kadrosunda Haaland ve Bernardo Silva'nın ardından en yüksek maaşı alan üçüncü isim olan Marmoush'un yıllık kazancı 15 milyon 340 bin Euro. Fenerbahçe’nin, oyuncuyu yarım dönemliğine kiralamak için sezonun ikinci yarısına tekabül eden 7 milyon 670 bin Euro'luk maaş yükünü tamamen üstlenmeye hazır olduğu öğrenildi.

GALATASARAY'A TRANSFER ÇALIMI

Marmoush ismi sadece Fenerbahçe ile değil, ezeli rakibi Galatasaray ile de anılıyor. Tottenham ve Aston Villa gibi Premier Lig ekiplerinin de radarında olan yıldız oyuncu için Fenerbahçe, elini çabuk tutarak bu yarışı önde bitirmeyi planlıyor. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, sarı-lacivertliler hem forvet sorununu kökten çözecek hem de rakibine transfer çalımı atmış olacak.