Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe’den yüzyılın transfer operasyonu: 75 Milyon Euro'luk dünya yıldızı yolda!

Trendyol Süper Lig devi Fenerbahçe, gol yollarındaki sorunları dünyaca ünlü bir isimle çözmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetim, İngiliz devi Manchester City’de yıldızlar topluluğu arasında istediği süreyi bulamayan ve takımdan ayrılmaya sıcak bakan yıldız forvet için harekete geçti. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 09:55
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 10:27

Fenerbahçe, ocak transfer dönemini hareketli geçirmeye devam ediyor. Forvet hattında bir türlü aradığı istikrarı yakalayamayan ve daha önce Sörloth, Darwin Nunez, Dovbyk gibi isimlerle temas kursa da mutlu sona ulaşamayan yönetim, bu kez gözünü en üst seviyeye dikti.

Fenerbahçe’den yüzyılın transfer operasyonu: 75 Milyon Euro'luk dünya yıldızı yolda!

YENİ HEDEF MARMOUSH

Sarı-lacivertliler, Premier Lig devi Manchester City’de geri plana düşen Omar Marmoush’u kadrosuna katmak için operasyon düğmesine bastı.

Fenerbahçe’den yüzyılın transfer operasyonu: 75 Milyon Euro'luk dünya yıldızı yolda!

PEP'İN PLANLARININ DIŞINDA KALDI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Eintracht Frankfurt’tan tam 75 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City’ye imza atan 26 yaşındaki Marmoush, İngiliz devinde beklediği patlamayı yapamadı. Antoine Semenyo transferi sonrası rotasyonda geriye düşen Mısırlı yıldız, bu sezon toplamda sadece 389 dakika sahada kalabildi.

Fenerbahçe’den yüzyılın transfer operasyonu: 75 Milyon Euro'luk dünya yıldızı yolda!

FENERBAHÇE BU HAFTA İNGİLTERE'YE ÇIKARMA YAPACAK

Düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen golcü oyuncu için Fenerbahçe yönetimi hafta içinde İngiltere'de çıkarma yapacak.

Fenerbahçe’den yüzyılın transfer operasyonu: 75 Milyon Euro'luk dünya yıldızı yolda!

MAAŞI DUDAK UÇUKLATTI

City kadrosunda Haaland ve Bernardo Silva'nın ardından en yüksek maaşı alan üçüncü isim olan Marmoush'un yıllık kazancı 15 milyon 340 bin Euro. Fenerbahçe’nin, oyuncuyu yarım dönemliğine kiralamak için sezonun ikinci yarısına tekabül eden 7 milyon 670 bin Euro'luk maaş yükünü tamamen üstlenmeye hazır olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’den yüzyılın transfer operasyonu: 75 Milyon Euro'luk dünya yıldızı yolda!

GALATASARAY'A TRANSFER ÇALIMI

Marmoush ismi sadece Fenerbahçe ile değil, ezeli rakibi Galatasaray ile de anılıyor. Tottenham ve Aston Villa gibi Premier Lig ekiplerinin de radarında olan yıldız oyuncu için Fenerbahçe, elini çabuk tutarak bu yarışı önde bitirmeyi planlıyor. Eğer görüşmeler olumlu sonuçlanırsa, sarı-lacivertliler hem forvet sorununu kökten çözecek hem de rakibine transfer çalımı atmış olacak.

Fenerbahçe’den yüzyılın transfer operasyonu: 75 Milyon Euro'luk dünya yıldızı yolda!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
21 Ocak İstanbul planlı elektrik kesintisi duyurusu! 22 ilçeye saatlerce elektrik verilmeyecek: İşte ilçe ilçe kesinti saatleri
Ağacı devirdi, aydınlatma direğine çarptı! Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı
Altın zırh yeniden oluşturuldu! Sadece şiirlerde geçiyordu, 1200 yıllık efsane gerçek çıktı
Başvurana 19 bin 250 lira! Bakan Işıkhan duyurdu
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.