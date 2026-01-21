Ağacı devirdi, aydınlatma direğine çarptı! Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, ilçeye bağlı Esenyurt Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzeri oldu.

Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki ağacı devirdi, sonra da aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaptıkları ilk kontrollerde kazada yaralanan kimsenin olmadığını belirledi.

EHLİYETİNE DAHA ÖNCEDEN EL KONULMUŞ

Kaza sonrası Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından H.K.'ye yapılan alkol testinde sürücünün 1.42 promil olduğu belirlendi.

Ehliyetine "alkollü araç kullanmak" suçundan daha önce 6 ay el konulduğu öğrenilen H.K.’nin ehliyetini geri alma süresi 2 yıl daha uzarken, H.K.’ye yine "alkollü araç kullanmak" ve "sürücü belgesi olmadan araç kullanmak" suçlarından 37 bin 994 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan H.K. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan işlem başlatıldı.

Kazada hasar alan otomobil çekiciyle kaldırılırken kazayla ilgili inceleme de başlatıldı.