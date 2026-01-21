Seçil Erzan Davası'nın bilirkişi raporunu ifşa etmişti: Selçuk İnan'ın dava açtığı Lube Ayar'a hapis cezası!

Türkiye’nin yakından takip ettiği "Seçil Erzan Davası" bu kez bir yargı kararıyla gündemde. Sosyal medya hesabından dava dosyasına dair belgeler paylaşan gazeteci Lube Ayar, kişisel verilerin korunmasını ihlal ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldı.

MAHKEME KARARI VE DENETİM SÜRECİ

Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Lube Ayar’ın paylaşımlarının "kişisel verileri hukuka aykırı şekilde yayma" suçunu oluşturduğuna hükmedildi. Gazeteci Can Özçelik’in haberine göre mahkeme, Ayar’ı 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti. Ancak sanığın geçmişi ve mahkemedeki tutumu göz önünde bulundurularak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Karar doğrultusunda Ayar, 1 yıl 8 ay boyunca denetim süresine tabi tutulacak.

ŞİKAYETİN ODAĞINDAKİ "BİLİRKİŞİ RAPORU"

Dava süreci, eski futbolcu Emre Çolak’ın kardeşi Emrah Çolak’ın şikayetiyle fitillendi. İddiaya göre Ayar, kamuoyunda "Fatih Terim Fonu" olarak da bilinen Seçil Erzan dosyasına giren bilirkişi raporunu sosyal medya hesabından yayımladı. Söz konusu paylaşımlarda; Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak ve Musa Mert Çetin gibi isimlerin açık kimlik ve kişisel bilgilerinin yer aldığı belirtildi.

HUKUKİ SÜREÇ ÇOK KOLLU İLERLİYOR

Lube Ayar’ın kişisel verilerle ilgili tek dosyası bu değil. Gazetecinin hukuk mücadelesi şu cephelerde devam ediyor:

DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞTI

Selçuk İnan’ın şikayeti üzerine Beykoz’da görülen bir başka davada daha suçlu bulunmuştu.

SÜREN DAVALAR

Emre Çolak ve Musa Mert Çetin tarafından açılan, verilerin ele geçirilmesi ve yayılmasına ilişkin iki ayrı dava süreci ise henüz sonuçlanmadı.

LUBE AYAR'DAN KARAR SONRASI PAYLAŞIM

Lube Ayar hakkında verilen karar sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ayar paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Dostlarla yemekteyiz.. 20 dakika önce haber geldi; “Falanca kulüp senin kaybettiğin davalarla ilgili paylaşım yapılması için trol çetesine talimat verdi” dediler.. Ve az önce mesajlar başladı.. Aman devam etsinler.. Bunlar beni anca motive eder.. Küçük r…’nin müvekkili olan falanca kulübün futbolcuları ‘davacı’ ben de davalıyım, doğrudur.. Mücadeleye devam.. Cheers!"