Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!

Trabzonspor, Danylo Sikan'ın Anderlecht Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan'ın, Anderlecht Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Anderlecht Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca; Anderlecht, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500.000.-EUR ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %20'sini ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/Trabzonspor/status/2013954019773862183?s=20

ANDERLECHT DE AÇIKLADI

Belçika ekibi Anderlecht'ten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Ukraynalı forvetle 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sikan yeni takımında 14 numaralı formayı terletecek.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Geçtiğimiz yıl Shakhtar'dan 6 milyon Euro karşılığında transfer edilen Sikan, Bordo-mavili forma altında 34 maça çıkarken 7 gol - 3 asist üretti.