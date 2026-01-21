Menü Kapat
Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 15:52

Trabzonspor, Danylo Sikan'ın Anderlecht Kulübü'ne transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan'ın, Anderlecht Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Anderlecht Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca; Anderlecht, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 500.000.-EUR ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %20'sini ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/Trabzonspor/status/2013954019773862183?s=20

ANDERLECHT DE AÇIKLADI

Belçika ekibi Anderlecht'ten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Ukraynalı forvetle 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Sikan yeni takımında 14 numaralı formayı terletecek.

Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı!

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Geçtiğimiz yıl Shakhtar'dan 6 milyon Euro karşılığında transfer edilen Sikan, Bordo-mavili forma altında 34 maça çıkarken 7 gol - 3 asist üretti.

