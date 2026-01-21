Alkollü sürücüler ortalığı birbirine kattı! Biri polisten kaçtı, diğeri 8 aracı biçti

Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde alkollü sürücüler şehirde büyük paniğe neden oldu. İki ayrı alkollü sürücünün şehri birbirine kattığı olaylar Kayapınar ilçesinde yaşandı.

İlk olayda, alkollü sürücü Ayşe Nur Zarakolu Caddesi üzerinde iki araca çarptı. Durmadan yoluna devam eden şahıs, 6 araca daha vurup duvara çarptıktan sonra durabildi. Yaralanan alkollü sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken 100 bin liradan fazla ceza kesildi.

POLİSLERİN "DUR" İHTARINA UYMADI

Kayapınar'daki bir diğer olayda da yine alkollü olan sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekiplerin takibi sonucu şahıs yakalandı.

Drift attığı da belirlenen şahsa 150 bin lira cezai işlem uygulandı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.